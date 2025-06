Carros elétricos são os que têm mais componentes americanos

Apesar de os Estados Unidos da América (EUA) não estarem particularmente interessados no crescimento dos carros elétricos, estes ocupam o topo da lista dos modelos "mais americanos". O que é que isto quer dizer?

Para ajudar aqueles que desejam comprar um carro fabricado nos EUA, o website Cars.com criou o chamado American-Made Index, que analisa cinco fatores principais para determinar o quão americano um carro ou camião pode ser.

Segundo o website, foram estudados cerca de 400 veículos de 2025, por forma a chegar aos 99 veículos que integram o índice deste ano, que marca o 20.º aniversário do ranking.

Curiosamente, no geral, os carros não são totalmente fabricados nos EUA, sendo as suas peças oriundas de vários sítios. De facto, o mercado de fabrico de automóveis é global, independentemente do local onde os carros serão vendidos.

Ainda assim, há modelos "mais americanos" do que outros e o Cars.com concluiu que, este ano, 60% dos 10 veículos mais fabricados nos EUA são elétricos. Este dado, apesar de os políticos quererem cortar o financiamento para a sua aquisição.

Tesla no topo da lista de carros "mais americanos"

No topo da lista de 2025 está a Tesla, num lugar que a fabricante ocupa desde 2021. No entanto, este ano, a empresa de Elon Musk conquistou os quatro primeiros lugares com o Model 3, Model Y, Model S e Model X, respetivamente.

Além desta, o top 10 conta com vários veículos assinados pela Hyundai e Kia. Entretanto, o Hyundai Ioniq 5 (30.º lugar), o Kia EV6 (6.º lugar) e o Kia EV9 (67.º lugar) estão na lista graças à sua nova fábrica na Geórgia.

Conforme o Cars.com, estes são os 10 carros "mais americanos" de 2025:

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Tesla Model S

Tesla Model X

Jeep Gladiator

Kia EV6

Honda Ridgeline

Honda Odyssey

Honda Passport

Volkswagen ID.4

O número de carros fabricados por marcas estrangeiras na lista dos "mais americanos" tem crescido ano após ano. Em 2021, o número de automóveis estrangeiros na lista já era a maioria, com 58%, mas, desde então, cresceu para 67% em 2025.

As marcas nacionais representam 32% de todos os veículos da lista, com a General Motors a ter 25% menos carros no índice desde 2020. Enquanto isso, a Stellantis aumentou 14% nos últimos cinco anos e a Ford um 30%.

Em relação à mobilidade elétrico, o website Cars.com destaca que, depois de apenas oito veículos elétricos se qualificarem para 2024, 11 estão presentes na lista de 2025, com mais 19 híbridos e híbridos plug-in (contra 15 no total em 2024).

Estes números refletem o impulso real da indústria para a eletrificação da mobilidade.