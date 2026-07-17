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Tesla lançou uma bicicleta nova, mas não está ao alcance de todos

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Joao says:
    17 de Julho de 2026 às 10:22

    Ainda falam da apple, e preciso um tesla para comprar um triciclo

    Responder
  2. Yamahia says:
    17 de Julho de 2026 às 10:44

    E a moto4 elektra? Já foi de vela?

    Responder
  3. Danny says:
    17 de Julho de 2026 às 11:31

    “pensada para ajudar crianças entre os dois e os cinco anos a desenvolver o equilíbrio”, ajudar a desenvolver o equilíbrio é bater com os cornos, sair esfolado logo desde de pequenos. Tesla a desenvolver copinhos de leite.

    Responder

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