Tesla lançou uma bicicleta nova, mas não está ao alcance de todos

A Tesla não vende apenas carros elétricos, tendo uma loja online recheada de acessórios e artigos de lifestyle. O mais recente produto a chamar a atenção é uma bicicleta. Com um design futurista e preço elevado, a regra de compra vai deixar muitos interessados de fora.

Uma bicicleta com ADN Tesla

A Balance Bike for Kids é, como o nome indica, uma bicicleta sem pedais, pensada para ajudar crianças entre os dois e os cinco anos a desenvolver o equilíbrio antes de passarem para uma bicicleta "a sério".

Nada de novo em termos de conceito, uma vez que este tipo de bicicleta já é comum no mercado. Contudo, a Tesla trouxe para o produto a mesma linguagem de design que aplica aos seus veículos.

A estrutura é em magnésio, o que garante um peso reduzido, e o acabamento inclui o logótipo "T" da Tesla na frente e o nome da marca gravado na lateral.

O banco é ajustável em cinco alturas diferentes, permitindo que a bicicleta acompanhe o crescimento da criança, e a montagem é feita com ferramentas incluídas na caixa.

Em termos técnicos, a Tesla recomenda um comprimento mínimo de perna de 35 cm e um peso corporal até 30 kg, admitindo um limite máximo de 35 kg.

Quanto custa e quem pode comprar

Num valor claramente acima da média para este tipo de produto, o preço de venda é de 225 dólares.

O verdadeiro obstáculo, no entanto, não é o preço. Para comprar a bicicleta é necessário fazer login numa conta Tesla associada a um veículo da marca, já que a compra está reservada a proprietários de carros Tesla.

Ou seja, quem não tiver um modelo da empresa de Elon Musk registado em seu nome não consegue adicionar o produto ao carrinho.

No momento da redação deste artigo, a Tesla está a disponibilizar apenas a opção de pré-encomenda, com as entregas previstas para o final de agosto.

Importa ressalvar que, para já, a bicicleta só está disponível no mercado norte-americano e a Tesla ainda não anunciou se, ou quando, o produto chegará a outros países.

Mais um acessório para o universo Tesla

A bicicleta soma-se a uma linha de produtos para os mais novos que a Tesla já tem no catálogo, como a Cybertruck for Kids, uma mini-Cybertruck elétrica também disponível na loja da marca.

A ideia parece ser criar futuros clientes fiéis desde cedo, ligando a experiência Tesla também ao público infantil.

No fundo, tratar-se-á de uma estratégia de marca mais do que de mobilidade, reforçando a Tesla como uma empresa que já não vende apenas carros, mas um estilo de vida.

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