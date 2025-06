Não são só os utilizadores… os acionistas também estão desiludidos com a IA da Apple

As novidades da Apple despertam sempre opiniões contraditórias entre os vários utilizadores, havendo quem fique impressionado e quem já não se deixe impressionar. Indo além dos críticos, a Apple está a ser processada pelos seus acionistas, devido à falta de progresso em matéria de Inteligência Artificial (IA).

Na semana passada, numa ação coletiva, a Apple foi processada por acionistas, que a acusam de subestimar o tempo necessário para integrar AI avançada na sua assistente de voz Siri. Segundo as pessoas, este atraso terá prejudicado as vendas do iPhone, bem como o preço das suas ações.

Segundo a imprensa, a queixa abrange acionistas que sofreram perdas potencialmente na ordem de centenas de milhares de milhões de dólares no ano que terminou em 9 de junho, quando a Apple introduziu várias funcionalidades e melhorias visuais nos seus produtos, mas manteve-se cautelosa em matéria de IA.

No processo, movido no tribunal federal de São Francisco, a ação envolve o diretor-executivo da empresa, Tim Cook, e o antigo diretor financeiro, Luca Maestri.

Acionistas estarão dececionados com o progresso da IA da Apple

Liderados por Eric Tucker, os acionistas afirmam que a Apple os levou a acreditar que a IA seria um fator-chave dos iPhone 16, aquando do lançamento da Apple Intelligence.

Depois da Worldwide Developers Conference (WWDC), em junho do ano passado, eles acreditaram que a empresa reforçaria a Siri com IA.

Contudo, na sua perspetiva, tal não aconteceu, pois a Apple não tinha um protótipo funcional dos recursos da Siri baseados em IA e não podia acreditar razoavelmente que eles estariam prontos para os iPhone 16.

Os acionistas afirmam que a (sua) verdade começou a surgir no dia 7 de março, quando a Apple adiou algumas atualizações da Siri para 2026, e reforçou-se durante a WWDC deste ano, a 9 de junho, quando a avaliação da Apple relativamente ao progresso da sua IA os dececionou.

Segundo a NBC Bews, as ações da Apple perderam quase um quarto do seu valor desde o seu recorde, a 26 de dezembro de 2024, apagando aproximadamente 900 mil milhões de dólares em valor de mercado.