Vendas da Tesla na Europa caem pelo 13.º mês consecutivo

Depois de os primeiros dados de matrículas de janeiro de 2026 na Europa terem sido divulgados, números mais recentes reforçam o problema que a Tesla tem em mãos: a fabricante não está a conseguir dar a volta aos resultados.

Dados publicados esta terça-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) mostram que os registos de novos automóveis da Tesla caíram para 8075, em janeiro, menos 17% face ao mesmo período do ano anterior, assinalando o 13.º mês consecutivo de queda nas vendas.

Conforme citado pela CNBC, a quota de mercado da Tesla na União Europeia (UE), Reino Unido, Suíça, Noruega e Islândia caiu, entretanto, para 0,8%, abaixo dos 1% registados no mesmo mês do ano passado.

Nas palavras de Rico Luman, economista sénior para o setor dos transportes e logística do banco neerlandês ING, estes resultados representam mais um início de ano "muito fraco" para a empresa de Elon Musk.

A imagem da Tesla deteriorou-se na Europa no último ano e os consumidores têm agora muito mais escolha, com a entrada no mercado de novos veículos elétricos acessíveis, incluindo os da BYD e de outras marcas como a MG e a ZEEKR, enquanto a Tesla carece de novos modelos.

Explicou o economista, num e-mail enviado à CNBC, acrescentando que "o foco da Tesla na condução autónoma, em vez da introdução de novos veículos e da expansão da sua gama de modelos de grande volume, poderá também ser um fator".

O economista recordou, também, que "um grande número de Teslas de primeira geração está atualmente a regressar ao mercado, após períodos de leasing de quatro a seis anos, o que fez baixar os preços em segunda mão".

Conforme informámos, em Portugal, as vendas da Tesla caíram 3,1% em janeiro, tendo sido matriculados 377 veículos.

BYD em crescimento sustentado

Com grandes planos para a Europa, a BYD continuou o seu rápido crescimento pelos países do velho continente, no início de 2026, segundo os dados da ACEA.

Os registos de novos automóveis da empresa aumentaram 165% em termos homólogos, atingindo 18.242 unidades em janeiro.

Além disso, a gigante chinesa de veículos elétricos mais do que duplicou, também, a sua quota de mercado na região, alcançando 1,9% no mês passado, acima dos 0,7% registados em janeiro de 2025.

Vendas de automóveis na Europa

No geral, as vendas na UE, Reino Unido e países da Associação Europeia de Comércio Livre (em inglês, EFTA) caíram 3,5%, para 961.382 automóveis em janeiro.

Os registos de automóveis a gasolina caíram cerca de 26% em termos homólogos em janeiro, enquanto os veículos elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos convencionais registaram aumentos de aproximadamente 14%, 32% e 6%, respetivamente.

Leia também: