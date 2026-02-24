Condução autónoma da Tesla estará prestes a chegar à Europa

Não é novidade que a Tesla quer trazer a condução autónoma para a Europa. Os testes já acontecem em algumas cidades, mas agora há novidades importantes. A informação mais recente dá como certo que a condução autónoma da Tesla está prestes a chegar a vários países europeu.

Condução autónoma da Tesla prestes a chegar

Os dados mais recentes obtidos a partir da versão beta 2026.4.1 e dos manuais alojados nos servidores da Tesla sugerem que o lançamento oficial do FSD na Europa entra na sua fase final. Aqui temos os Países Baixos a liderar esta expansão internacional. A análise técnica da versão interna 2026.4.1 revelou pormenores que não deixam dúvidas sobre as intenções da empresa de Elon Musk.

Uma secção específica denominada “Expansão Regional do FSD Supervised” foi identificada nos registos internos de implementação. Além disso, foi divulgada a informação de que o preço do serviço, para quem ainda não o adquiriu, será de 99€ por mês, semelhante ao preço nos EUA. O aspeto mais significativo desta descoberta é aparecer uma chave de ativação no código denominada “is_supervised_active_eu”.

É a primeira vez que foi observada uma configuração pronta para produção para veículos destinados ao mercado da União Europeia. Esta infraestrutura informática é a base necessária para o sistema operar nas estruturas legais de cada Estado-Membro. A adaptação às características específicas do ambiente europeu é outro pilar desta implementação. A Tesla carregou recentemente novos manuais específicos para França e Países Baixos na sua rede de distribuição de conteúdos.

Europa será o próximo palco do FSD

Com a inclusão de navegação específica para a Europa demonstra que o software foi treinado para reconhecer e reagir à infraestrutura rodoviária que os condutores encontram diariamente em cidades como Madrid, Paris ou Amesterdão. Relativamente a funcionalidades adicionais, o sistema denominado `Actually Smart Summon`, conhecido pela sigla ASS, também apresenta atualizações significativas.

Nos países que reconhecem as isenções do organismo regulador dos Países Baixos RDW, a etiqueta “Em breve” foi removida das notas de lançamento. Isto indica que a funcionalidade Smart Summon poderá estar operacional desde o lançamento geral, permitindo que o automóvel navegue autonomamente em parques de estacionamento e áreas privadas até à localização do proprietário.

Este organismo é responsável pela aprovação final e, embora o software pareça tecnicamente pronto, quaisquer problemas detetados nestes testes finais de validação podem atrasar a ativação. Se os resultados forem satisfatórios, a ativação será mantida na versão 2026.4.1, consolidando assim o início de uma nova era para a mobilidade elétrica e assistida em toda a Europa.