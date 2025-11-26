Até 1000 km de autonomia: BYD revela novos ATTO 2 DM-i e ATTO 2 Comfort 100% elétrico

Fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (em inglês, NEV), a BYD anunciou dois lançamentos que reforçam a sua presença no segmento dos SUV compactos: o Super Híbrido Plug-in ATTO 2 DM-i e a nova versão Comfort do 100% elétrico ATTO 2. A chegar ao mercado português, brevemente, ambos procuram oferecer mais eficiência, mais autonomia e mais tecnologia.

Com a mesma tecnologia DM-i dos Super Híbridos Plug-in que levou o BYD SEAL U DM-i a liderar vendas em diversos mercados europeus, o novo ATTO 2 DM-i redefine o conceito de eficiência no segmento dos SUV compactos.

A solução DM-i permite combinar uma condução elétrica fluida, com até 90 km de condução 100% elétrica a ser suficiente para a maioria das deslocações diárias, com uma autonomia total de até 1000 km.

Desta forma, a BYD promove uma transição segura e prática rumo à mobilidade elétrica.

Novos modelos BYD para o mercado português

O novo BYD ATTO 2 DM-i destaca-se ainda pelo consumo ponderado combinado reduzido de 1,8 L/100 km, pelos interiores concebidos com qualidade, tendo em conta a ergonomia, e por sistemas inteligentes que facilitam o quotidiano, como o controlo de voz aprimorado por Inteligência Artificial.

Por sua vez, o novo BYD ATTO 2 Comfort 100% elétrico eleva a fasquia do segmento, integrando uma bateria maior, de 64,8 kWh, que acrescenta quase 120 km de autonomia face às versões atuais e permite atingir até 430 km em ciclo combinado WLTP.

O novo carregamento DC rápido até 155 kW reduz substancialmente o tempo de espera, permitindo cargas de 10 a 80% em apenas 25 minutos.

Com melhorias práticas no interior, que vão, por exemplo, das portas USB mais rápidas e vidros escurecidos, a uma bagageira alargada a 450 litros, o novo BYD ATTO 2 Comfort oferece maior conveniência para os utilizadores.

Disponibilidade

Em Portugal, o novo BYD ATTO 2 Comfort estará disponível para venda a partir do início de dezembro, e o BYD ATTO 2 DM-i estará disponível para pré-venda no início do próximo mês, também, com lançamento oficial previsto para o primeiro trimestre de 2026.