Adeus ao “Ok Google”? Samsung tem um novo comando para chamar a IA

A IA está a conquistar os smartphones e todos querem ter presentes as melhores propostas e as mais inteligentes. A Samsung parece estar a adaptar-se e em breve terá mais uma proposta nos seus dispositivos. Falamos da Perplexity, o que poderá levar ao fim do “OK Google” e à chegada do “Hey Plex”.

É o adeus ao “Ok Google” nos smartphones Samsung?

A Samsung tem trabalhado para se tornar a marca de telemóveis que oferece o maior número de funcionalidades de IA, e já o demonstrou com o Gemini e a sua colaboração com a Google. Há poucos dias, a Samsung confirmou que o Bixby, o seu assistente virtual, iria regressar aos seus smartphones, e agora sabe-se que a marca também se quer despedir do comando “OK Google” que aciona o Gemini.

Assim, os smartphones Samsung terão, na verdade, um novo comando de voz para chamar a IA. Este é o resultado de uma nova colaboração com uma das mais importantes empresas de IA, a Perplexity. Há alguns dias, com o anúncio do novo Bixby na One UI 8.5, a Samsung confirmou também que esta IA estaria disponível através de uma função de pesquisa em tempo real.

Isso vai permitir aos utilizadores utilizar o Bixby para, por exemplo, perguntar sobre a atualidade. A funcionalidade Perplexity será executada automaticamente, exibindo a resposta diretamente no assistente da Samsung, sem necessidade de abrir um browser separado. Para simplificar a integração e a experiência do utilizador, a Samsung permitirá invocar o Bixby utilizando o comando “Hey Plex”.

Bixby vai ter uma nova IA! É a Perplexity

O novo comando chegará primeiro ao Galaxy S26, mas espera-se que esteja disponível noutros telemóveis Samsung mais tarde. Muitos poderão pensar que o novo comando “Hey Plex”, que chegará aos telemóveis Samsung, irá substituir o clássico “Hey Google” ou “OK Google” que atualmente invoca o Gemini. A verdade é que não.

Por enquanto, a Samsung não pretende substituir a IA da Google, mas sim coexistir com ela. A empresa, aliás, orgulha-se de os seus smartphones terem uma abordagem multiagente, pois é isso que os seus utilizadores pedem. Pesquisas realizadas pela própria Samsung revelaram que pelo menos 80% das pessoas utilizam, no mínimo, dois modelos de IA no seu dia a dia.

O Bixby, na verdade, não pretende substituir o Gemini, mas sim coexistir com ele nos telemóveis Samsung. O assistente da marca irá concentrar-se em tarefas do dispositivo, como o controlo de determinadas definições ou parâmetros, enquanto o Gemini estará disponível para perguntas rápidas, e assim por diante.