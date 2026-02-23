MG conquistou a Europa: é a primeira marca chinesa a vender mais de um milhão de veículos

A marca MG da SAIC tornou-se na primeira marca automóvel chinesa a alcançar vendas cumulativas de mais de um milhão de veículos na Europa e no Reino Unido. Como se tem saído, em Portugal?

Originalmente britânica, a MG foi adquirida pela Nanjing Automotive Corporation, em 2005. Dois anos depois, em 2007, a SAIC adquiriu a Nanjing Automotive Corporation.

Indo ao encontro do sucesso que as fabricantes chinesas têm conseguido na Europa, a MG atingiu um marco importante, sendo a primeira marca automóvel chinesa a vender mais de um milhão de veículos na Europa e no Reino Unido.

Crescimento consistente na Europa

Conforme citado pela CarNewsChina, em 2025, a MG vendeu mais de 300.000 veículos nos mercados europeu e britânico, com mais de 85.000 unidades vendidas no Reino Unido, representando um aumento anual de quase 30%, mantendo a posição de marca automóvel chinesa mais vendida na Europa pelo 11.º ano consecutivo.

A marca classificou-se, também, em 16.º lugar nos mercados europeus e britânicos em geral, tornando-se a única marca chinesa a entrar no top 20.

Especificamente, em 2025, a MG vendeu 137.000 unidades da sua série Hybrid+, um aumento anual de 300%, e 46.000 veículos totalmente elétricos.

Além disso, no primeiro semestre de 2025, a marca já era a marca automóvel chinesa mais vendida na Europa, com 153.000 unidades comercializadas,

Segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a MG superou até a Tesla, pela primeira vez, nas vendas semestrais.

O crescimento anual de 18,6% da MG superou ainda o desempenho do mercado europeu em geral, que registou uma queda anual de 0,9%.

O crescimento da MG tem sido consistente:

Em 2021, vendeu mais de 50.000 veículos na Europa;

Em 2022, a Europa tornou-se o primeiro mercado externo onde a marca vendeu mais de 100.000 veículos;

Em 2023, vendeu 200.000 unidades.

Até ao momento, as vendas cumulativas da marca em Itália, Espanha e França já ultrapassaram as 100.000 unidades.

No seu maior mercado, o Reino Unido, a MG registou vendas cumulativas de mais de 370.000 unidades, com vendas de veículos totalmente elétricos superiores a 100.000 unidades.

Até ao presente ano, em janeiro, a marca entregou quase 26.000 veículos na Europa, representando um aumento anual de aproximadamente 15%.

Como se tem saído a MG, em Portugal?

Quando a MG começou a operar mais ativamente no mercado português, em 2023, vendeu pouco mais de 1000 veículos nesse ano. Contudo, na altura, foi a segunda marca com maior expansão, registando um crescimento de 351,9%.

Entretanto, em 2024, a marca vendeu 2352 modelos e, em 2025, matriculou 4074 carros, em Portugal, superando os seus objetivos para o ano e consolidando a sua presença no mercado nacional.

Alcançar a meta das 4000 matrículas em Portugal em 2025 demonstra que a estratégia da MG está a corresponder às necessidades concretas dos consumidores.

Disse Hu Heng, vice-presidente da MG Iberia, acrescentando que "os clientes portugueses procuram veículos eletrificados, com níveis de equipamento elevados e ajustados à sua utilização diária, e a MG tem respondido de forma consistente a essas expectativas".

Nas palavras de Ricardo Lotra, Country Sales Manager da MG em Portugal, o resultado de 2025 é fruto de um trabalho contínuo e estruturado em Portugal.

Para estes números contribuíram largamente modelos como o HS PHEV, proposta híbrida plug-in, e o S5 EV, que reforçou a presença da marca no segmento dos SUV 100% elétricos.

Segundo a MG, os modelos eletrificados representam uma parte significativa das matrículas, o que "reflete a mudança de comportamento dos consumidores portugueses".

Para 2026, a marca diz prever a continuação do crescimento no nosso país, com foco no reforço da gama eletrificada e no alargamento da rede de concessionários.