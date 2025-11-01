Portagens devem aumentar já em 2026! Saiba quanto…

As portagens nas autoestradas portuguesas poderão aumentar já partir de 1 de janeiro de 2026, se se confirmar a estimativa da inflação homóloga para outubro (sem habitação) acrescida de 0,1 % de compensação às concessionárias.

Portagens devem subir 2,3% já em 2026

Todos os anos, o valor das portagens é atualizado com base na inflação sem habitação do mês de outubro, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para 2026, essa variação é estimada em 2,2%, e, segundo o acordo assinado em 2022 entre o Governo e as concessionárias, soma-se mais 0,1% como compensação pelas limitações impostas em anos anteriores.

As concessionárias de autoestradas têm até 15 de novembro para enviar ao Governo as suas propostas de revisão das tarifas para 2026. O Estado dispõe de 30 dias para responder, e as novas tarifas entram em vigor a 1 de janeiro de 2026.

No caso da Lusoponte, que gere as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, o valor é calculado com base na inflação de setembro, e não de outubro.