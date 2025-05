BLUETTI Apex 300: a nova referência em energia portátil e doméstica inteligente

A BLUETTI acaba de revelar a sua mais recente estação de energia portátil, a Apex 300, que promete transformar o conceito de energia de backup e mobilidade energética. Apresentada na plataforma Indiegogo, esta solução destaca-se pela versatilidade, potência escalável e um conjunto de funcionalidades que a tornam adequada para casa, autocaravanas e vida fora da rede.

Potência modular que acompanha o utilizador

Com uma capacidade inicial de 2764,8 Wh e 3840 W de saída, a Apex 300 pode ser usada como fonte de energia plug-and-play ou integrada num sistema de backup doméstico completo. Através de ligação paralela até três unidades e 18 baterias de expansão B300K, é possível atingir uma capacidade total de 58000 Wh e uma potência conjunta de 11520 W — suficiente para alimentar uma casa inteira durante dias.

Eficiência e poupança energética real

Um dos destaques da Apex 300 é o seu consumo ultra-reduzido em standby: apenas 20 W de drenagem AC. Isso traduz-se em mais tempo de funcionamento de equipamentos essenciais, como frigoríficos e CPAPs (aparelho para apneia do sono), sem necessidade de recarga constante.

Aliado ao controlador solar SolarX 4K (500 V / 4000 W), este sistema é projetado para oferecer um retorno do investimento em apenas dois anos, especialmente em combinação com planos de tarifa horária. A Apex 300 carrega com energia solar ou da rede em horas de vazio e fornece energia durante os picos, reduzindo a fatura elétrica com total automatismo via app BLUETTI.

Uma central solar pronta para tudo

Em paralelo, a Apex 300 transforma-se numa verdadeira microcentral solar com entrada combinada até 19200 W (quando usado com três unidades e o SolarX 4K). Compatível com a maioria dos painéis solares e inversores domésticos, suporta mais de 120 combinações de carregamento, desde soluções residenciais a sistemas móveis.

Cada unidade conta com dois controladores MPPT e pode receber até 2400 W de carga solar, atingindo 80% em apenas 40 minutos. Alternativamente, o carregamento AC atinge os 100% em cerca de 65 minutos — um tempo impressionante para esta categoria.

Ideal para DIY, autocaravanas e casas móveis

Com o acessório Hub D1, a Apex 300 ganha uma porta Anderson de 12V/50A ideal para alimentar frigoríficos portáteis, Starlink, Wi-Fi, iluminação LED e outros dispositivos DC. O sistema permite uma instalação limpa e segura, mesmo para quem está a iniciar projetos de autonomia energética, seja numa autocaravana, casa pequena ou cabana off-grid.

Além disso, o acessório Alternator Charger 1 permite carregar a estação enquanto se conduz, aproveitando até 560 W do alternador do veículo — perfeito para viagens longas e overlanding.

Mais energia, menos espaço

Graças à tecnologia UltraCell, a Apex 300 oferece 40% mais densidade energética que sistemas equivalentes, o que resulta num corpo mais compacto e fácil de transportar. A integração com a tecnologia Hot-Swap 2.0 permite remover módulos ou baterias sem interromper o funcionamento geral, tornando a mobilidade entre casa e campismo simples e eficaz.

Um trolley dobrável incluído acrescenta conveniência ao transporte, facilitando o manuseamento da unidade sem necessidade de esforço físico excessivo.

Bateria segura e durável para 17 anos

A Apex 300 utiliza células LiFePO₄ de 2.ª geração, com certificação CNAS e mais de 6000 ciclos de vida útil até 80% de capacidade. Isso significa cerca de 17 anos de operação diária, com um desempenho estável e seguro. A durabilidade superior contribui para a sustentabilidade do produto, reduzindo a necessidade de substituição precoce e o desperdício eletrónico.

Especificações Potência de saída: 3840 W (120 V + 240 V simultâneos)

Capacidade inicial: 2764,8 Wh

Expansível: até 58 kWh com módulos B300

Carregamento: 80% em 40 minutos

Entrada solar máxima: 4000 W (via SolarX 4K)

Tipo de bateria: LiFePO₄ automotiva (6000+ ciclos)

Conetividade: App (Wi-Fi/Bluetooth), ecrã tátil 7"

Saídas: AC, USB-C, USB-A, EV, DC, 12V automóvel

Preço e disponibilidade

A estação de energia BLUETTI Apex 300 acabou de ser lançada na plataforma Indiegogo, com ofertas exclusivas para os primeiros apoiantes.

Os preços disponíveis nesta campanha são:

Apex 300 (unidade base): 1294 €

Apex 300 + Hub D1 + Charger 1: 1757 €

Apex 300 + B300K + Hub D1: 2322 €

O IVA e os portes estão incluídos.

A Apex 300 não é apenas uma estação de energia portátil, é uma plataforma de energia escalável, inteligente e pronta para acompanhar o utilizador em qualquer cenário. De cortes de energia em casa a aventuras fora da rede, passando por otimização da fatura elétrica, este sistema da BLUETTI posiciona-se como uma solução séria para quem procura autonomia, segurança e eficiência energética a longo prazo.

BLUETTI Apex 300 (Indiegogo)