NotebookLM: “caderno” de IA da Google tem agora uma versão para Android e iOS

O NotebookLM, plataforma desenvolvida pela Google, possibilita a criação de cadernos de IA personalizados com os dados do utilizador, consultas interativas ao estilo chatbot, geração de resumos e até a produção de episódios de podcast. Agora, todas estas funcionalidades são acessíveis a partir de qualquer dispositivo móvel com Android ou iOS.

NotebookLM aterra no Android e no iOS

A Google anunciou o lançamento oficial da aplicação NotebookLM para smartphones e tablets equipados com Android ou iOS, o que amplia significativamente o alcance desta proposta.

Para os utilizadores já familiarizados com a versão web, a transição é fluida: todos os cadernos criados anteriormente são automaticamente sincronizados após a instalação da aplicação. Aqueles que contactam com a ferramenta pela primeira vez deparar-se-ão com uma interface intuitiva e de fácil navegação.

A versão mobile do NotebookLM apresenta um botão proeminente para a criação de novos cadernos. Ao acioná-lo, o utilizador pode incorporar diversas fontes de informação, incluindo ficheiros PDF, links para websites, vídeos do YouTube ou excertos de texto previamente copiados.

Cada caderno gerado é exibido no ecrã principal, identificado por um título e um emoji distintivo. Adicionalmente, um botão permite a reprodução imediata do resumo em áudio das fontes, apresentado em formato de podcast.

Navegação e funcionalidades chave da interface

O ecrã principal da aplicação NotebookLM oferece ainda opções de filtragem e ordenação dos cadernos por critérios como "Recente", "Partilhado", "Título" e "Transferidos". Ao aceder a um caderno específico, o utilizador encontrará três secções principais:

"Fontes", para gerir a informação base do caderno;

"Chat", para interagir com a IA através de perguntas e respostas;

"Studio", o espaço dedicado à criação e reprodução dos podcasts gerados por IA.

Um dos aspetos mais cativantes do NotebookLM reside na interação com os resumos em áudio. A aplicação para Android e iOS integra um leitor com uma animação visualmente agradável e a funcionalidade de descarregar os episódios para audição offline.

A Google introduziu ainda uma funcionalidade experimental que permite aos utilizadores interagir com os "apresentadores" virtuais dos podcasts, interrompendo-os para colocar questões. Contudo, esta última opção encontra-se em fase de testes e não está universalmente disponível.

O NotebookLM revela-se uma ferramenta de grande versatilidade, concebida para ser particularmente útil para estudantes. Podem consolidar apontamentos, anotações, documentos e vídeos num único caderno, e posteriormente processar essa informação através do chat interativo ou dos resumos em áudio.

A aplicação oficial NotebookLM já pode ser descarregada a partir da Play Store e da App Store.

Leia também: