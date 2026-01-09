Novos cortes na eletricidade este domingo. Veja se o seu município está na lista!

Como tem vindo a ser habitual, a E-Redes anunciou que haverá cortes no fornecimento de eletricidade em alguns locais do país, este domingo, com o objetivo de "minimizar o impacto".

A E-Redes anunciou que vai haver cortes temporários no fornecimento de energia, no próximo domingo de manhã, dia 11 de janeiro, devido a trabalhos de manutenção e reforço de qualidade da rede elétrica.

Num comunicado, a empresa explicou que os trabalhos "são programados para terem lugar preferencialmente aos domingos e são precedidos de comunicação prévia para minimizar o impacto da interrupção do fornecimento de energia, que se pretende pontual e curta".

Freguesias afetadas pelo corte da eletricidade

Lisboa

Freguesia de São Domingos de Rana - das 05:00 às 11:00 - Rua De Pompeu, Rua Júlio Cesar, Rua Tito Flávio

- das 05:00 às 11:00 - Rua De Pompeu, Rua Júlio Cesar, Rua Tito Flávio Freguesia União Das Freguesias de Moscavide e Portela - das 06:00 às 11:00 - Avenida Dos Descobrimentos, Rua Pedro Álvares Cabral, Serv Higien Jardins

Algarve

Freguesia de Quarteira - das 07:00 às 11:00 - Volta do Esquilo

- das 07:00 às 11:00 - Volta do Esquilo Freguesia União das freguesias de Tavira - das 07:00 às 11:00 - Urbanização da Nora Velha

Qual o motivo das interrupções de energia?

Esclarecendo que as interrupções no fornecimento de energia são circunscritas e pontuais, a E-Redes explica que estas servem para efetuar manobras, ligações, reparações ou trabalhos de conservação das infraestruturas, sempre de forma planeada e controlada.

As interrupções temporárias e de curta duração ocorrem quando todas as alternativas de alimentação disponíveis estão esgotadas, por forma a garantir que o impacto para os clientes é o mais reduzido possível.