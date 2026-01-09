XPENG apresenta o novo XPENG P7+ por apenas 43.990 euros
A XPENG acaba de apresentar o novo XPENG P7+, um grande trunfo da marca chinesa que vem para abanar novamente o mercado dos elétricos. O novo XPENG P7+ traz uma forte na inteligência artificial, condução assistida avançada e elevada eficiência energética... e tem até capacidade para transportar 33 malas.
O mercado dos veículos elétricos continua ao rubro e as marcas chinesas continuam a conquistar mercado. A mais recente prova disso é o XPENG P7+, um carro elétrico que combina design moderno, grande autonomia e uma forte aposta na inteligência artificial, posicionando-se como um sério rival para modelos bem conhecidos na Europa.
Com o lançamento do XPENG P7+ no European Motor Show de Bruxelas 2026, a marca chinesa mostra que a evolução do segmento elétrico não é apenas apenas, mas também sobre software, condução assistida e eficiência.
Veja a revelação do novo XPENG P7+
Novo XPENG P7+! Por apenas 43 990 euros 🤗👏👏
Publicado por Pplware em Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Inteligência e Performance de Próxima Geração
- Equipado com a arquitetura de chip Turing AI, o P7+ oferece até 750 TOPS de potência computacional, permitindo sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).
Desempenho da Bateria e Autonomia
Está disponível com duas opções de bateria: 61,7 kWh ou 74,9 kWh. A autonomia estimada varia entre 455 km e 530 km no ciclo WLTP, dependendo da versão escolhida.
Carregamento Ultra‑Rápido
- Graças à plataforma de bateria de 800V, é possível carregar de 10% a 80% em apenas 12 minutos
Interior e Conforto
O habitáculo é muito espaçoso e orientado para conforto, com:
- Ecrã central de 15,6″
- Painel de instrumentos digital de 8,8″
- HUD (Head‑Up Display)
- Materiais de acabamento premium, como microfibra e couro Nappa perfurado.
A insonorização foi reforçada para uma experiência de condução mais silenciosa e confortável.
Condução e segurança
- O veículo facilita mudanças de faixa, estacionamento sem esforço e cruzeiro seguro, adaptando-se a condições de tráfego complexas.. Há 14 sistemas de segurança ativa para ajudar o condutor a evitar acidentes.
Dimensões
- A XPENG P7+ tem 5,07 m de comprimento e tem um espaço interior amplo. O design fastback oferece um volume da bagageira de 573 L, que pode chegar até 1 931 L com os bancos traseiros rebatidos, capaz de transportar 33 malas como se pode ver na imagem de abertura do artigo.
- A XPENG utiliza tecnologias de revestimento ecológicas para eliminar a poluição hídrica tradicional na produção de componentes internos
O preço anunciado foi de 43.990 euros para a versão RWD Standard Range, apesar de ainda não existir informação do preço final para Portugal. Considerando toda a tecnologia, inovação, autonomia, design, o novo XPENG P7+ é sem duvida uma ótima opção.
As entregas na Europa, incluindo em Portugal, estão previstas começar em abril de 2026. A marca já está presente em 26 países europeus e continua a expandir a sua rede de parceiros e centros de R&D na região.
Eu em 2024 durante as minhas ferias pela Ásia e já por aqui tinha partilhado a minha admiração com o interior do Xpeng X9, aparentemente tinha uma qualidade fantástica e que se fizessem o teste de colocar alguém de olhos vendados dentro do carro com os logótipos tapados e tenta-se adivinhar de que marca era o Xpeng X9 acho que poucos diriam que era “Xines”, mas também saltava a vista pequenos detalhes no exterior de que ainda falta um pouco para se comparar com as marcas Europeias, tipo folgas entre os diversos elementos da carroçaria as folgas serem assimétricas, mas por dentro estava top.