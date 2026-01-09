XPENG apresenta o novo XPENG P7+ por apenas 43.990 euros

A XPENG acaba de apresentar o novo XPENG P7+, um grande trunfo da marca chinesa que vem para abanar novamente o mercado dos elétricos. O novo XPENG P7+ traz uma forte na inteligência artificial, condução assistida avançada e elevada eficiência energética... e tem até capacidade para transportar 33 malas.

O mercado dos veículos elétricos continua ao rubro e as marcas chinesas continuam a conquistar mercado. A mais recente prova disso é o XPENG P7+, um carro elétrico que combina design moderno, grande autonomia e uma forte aposta na inteligência artificial, posicionando-se como um sério rival para modelos bem conhecidos na Europa.

Com o lançamento do XPENG P7+ no European Motor Show de Bruxelas 2026, a marca chinesa mostra que a evolução do segmento elétrico não é apenas apenas, mas também sobre software, condução assistida e eficiência.

Veja a revelação do novo XPENG P7+

Novo XPENG P7+! Por apenas 43 990 euros 🤗👏👏 Publicado por Pplware em Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

Inteligência e Performance de Próxima Geração

Equipado com a arquitetura de chip Turing AI, o P7+ oferece até 750 TOPS de potência computacional, permitindo sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).

Desempenho da Bateria e Autonomia

Está disponível com duas opções de bateria: 61,7 kWh ou 74,9 kWh. A autonomia estimada varia entre 455 km e 530 km no ciclo WLTP, dependendo da versão escolhida.

Carregamento Ultra‑Rápido

Graças à plataforma de bateria de 800V, é possível carregar de 10% a 80% em apenas 12 minutos

Interior e Conforto

O habitáculo é muito espaçoso e orientado para conforto, com:

Ecrã central de 15,6″

Painel de instrumentos digital de 8,8″

HUD (Head‑Up Display)

Materiais de acabamento premium, como microfibra e couro Nappa perfurado.

A insonorização foi reforçada para uma experiência de condução mais silenciosa e confortável.

Condução e segurança

O veículo facilita mudanças de faixa, estacionamento sem esforço e cruzeiro seguro, adaptando-se a condições de tráfego complexas.. Há 14 sistemas de segurança ativa para ajudar o condutor a evitar acidentes.

Dimensões

A XPENG P7+ tem 5,07 m de comprimento e tem um espaço interior amplo. O design fastback oferece um volume da bagageira de 573 L, que pode chegar até 1 931 L com os bancos traseiros rebatidos, capaz de transportar 33 malas como se pode ver na imagem de abertura do artigo.

A XPENG utiliza tecnologias de revestimento ecológicas para eliminar a poluição hídrica tradicional na produção de componentes internos

O preço anunciado foi de 43.990 euros para a versão RWD Standard Range, apesar de ainda não existir informação do preço final para Portugal. Considerando toda a tecnologia, inovação, autonomia, design, o novo XPENG P7+ é sem duvida uma ótima opção.

As entregas na Europa, incluindo em Portugal, estão previstas começar em abril de 2026. A marca já está presente em 26 países europeus e continua a expandir a sua rede de parceiros e centros de R&D na região.