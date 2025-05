King Colis instala-se em Lisboa! Descobrir encomendas mistério, que compra baratas

A start-up francesa King Colis, focada no combate ao desperdício, abriu hoje, 20 de maio, a sua primeira loja pop-up de “encomendas perdidas” na Grande Lisboa. O espaço estará acessível ao público no Centro Comercial Alegro Alfragide até ao próximo domingo, dia 25 de maio, entre as 11h00 e as 21h00. É hora de tentar a sua sorte e encontrar uma verdadeira pérola a preços reduzidos.

Descobrir encomendas mistério, que pode comprar baratas

Esta iniciativa surge após uma estreia bem-sucedida em Portugal no mês passado, em Guimarães, onde, segundo a empresa, “mais de 8500 pessoas” visitaram o espaço e adquiriram “mais de nove toneladas de encomendas perdidas”. Um verdadeiro sucesso onde a ideia é escolher e comprar uma encomenda sem saber o que está dentro da embalagem.

A proposta da King Colis assenta na venda destes pacotes “ao peso”, com preços atrativos, transformando a compra numa experiência descrita como uma “verdadeira caça ao tesouro”. Esta é uma oportunidade para encontrar desde produtos de alta tecnologia a artigos de moda, sempre escolhidos pelo utilizador, mas com uma aura de mistério e de surpresa associada a cada compra.

A empresa explica que “todos os anos, milhões de encomendas desaparecem por diversas razões”, sendo que, após o reembolso aos destinatários, estas eram “anteriormente destruídas pelas empresas de logística”. A King Colis propõe-se a dar “uma nova vida a estas embalagens”, comercializando-as através do seu website, em eventos especiais ou nestes espaços temporários.

A marca sublinha que “esta abordagem eco-responsável permite ter um impacto positivo junto do público em geral, reduzindo simultaneamente a pegada ecológica causada pelos resíduos”. Em Lisboa, os visitantes terão 10 minutos para escolher os pacotes desejados, que não podem ser abertos antes da aquisição. Os preços estabelecidos são de 1,90 euros por 100 gramas para as embalagens “Standard” e 2,79 euros por 100 gramas para as “Premium”.

A King Colis está focada no combate ao desperdício

A chegada desta pop-up store a Lisboa traz uma novidade para a capital. A introdução de um “Fast Pass”, com um custo de 15 euros, que permite evitar filas de espera e é válido para um adulto, que pode ser acompanhado por uma criança. A entrada no espaço, localizado na praça principal do Alegro Alfragide, é livre, embora menores de idade devam estar acompanhados por um adulto. O stock de encomendas é limitado.

Quem perder esta oportunidade de comprar diretamente as encomendas na pop-up store da King Colis ainda poderá experimentar este conceito, mas de uma forma menos física. A marca vende todo o tipo de produtos nas mesmas condições no seu site, onde a escolha funciona da mesma forma, ainda que sem a parte física do adivinhar o que é a encomenda.

Da visita que fizemos à pop-up store da King Colis foi possível ver muitos interessados em escolher a melhor encomenda. A opção caia sempre nas propostas cuja forma que se aproximava mais de certos produtos bem conhecidos. Vimos alguém comprar algo que se parecia com um iPad ou um computador e acabar por levar para casa um livro. Houve ainda quem, aleatoriamente, escolher uma encomenda e viu de lá sair um smartphone.

Claro que o Pplware também testou o conceito. Das encomendas a que nos deram acesso foi possível encontrar todo o tipo de produtos. Dos que já abrimos encontrámos roupa, headphones e colunas, e até um tapete a simular relva. Temos ainda algumas embalagens, com o que parece ser um capacete de bicicleta e um teclado, mas só após abertos é que vamos saber. Há ainda alguns que não conseguirmos perceber e que nos vamos certamente divertir a descobrir.