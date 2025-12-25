Caviar lançou um ovo de chocolate de luxo… pura ostentação. Apenas 3 pessoas o podem comprar

A Caviar, marca de personalização de luxo conhecida por transformar tecnologia em peças artísticas extravagantes, apresentou um novo conjunto conceptual de oferta festiva chamado Billionaire’s Surprise. Não, este chocolate não é para o seu bolso!

Este item de edição limitada foi concebido como um objeto de colecionador de gama muito alta para compradores abastados, combinando chocolate belga premium com um smartphone personalizado em ouro, maioritariamente iPhones.

O conjunto começa nos 12.000 dólares, cerca de 11.000 euros. Um valor que não está ao dispor de qualquer mortal!

Um ovo de chocolate com chave de ouro

O elemento central do conjunto é um grande ovo de chocolate artesanal, feito com avelãs inteiras de Trebizonda e revestido com uma camada de ouro comestível.

No interior do ovo encontra-se uma chave de ouro maciço que permite abrir uma caixa separada, onde está guardado um smartphone Caviar personalizado da sua Gold Collection.

A experiência acima do produto

Segundo a Caviar, o conceito centra-se na antecipação e na surpresa. O destinatário parte o ovo sem saber exatamente que modelo de telefone está dentro da caixa.

A empresa apresenta esta experiência como um ritual de luxo, em que a expectativa e a revelação são mais importantes do que o próprio produto.

Conteúdo e apresentação do conjunto

Cada conjunto Billionaire’s Surprise inclui o ovo de chocolate, uma caixa com a chave de ouro, um smartphone personalizado em ouro e a embalagem de assinatura da Caviar, em azul escuro.

A embalagem exterior recorre a superfícies texturadas e a um design pesado para reforçar a sensação de exclusividade. O modelo do smartphone é escolhido antecipadamente, mas permanece oculto durante o processo de abertura.

Edição extremamente limitada

A Caviar refere que estes ovos de chocolate não são produzidos em massa e que existirão apenas três unidades em todo o mundo.

Embora a marca já tenha lançado anteriormente gadgets revestidos a ouro e iPhones modificados, esta é a sua primeira tentativa de combinar elementos de alta gastronomia com tecnologia num único conjunto de oferta.

Outras novidades da marca

A Caviar revelou recentemente a coleção Secret Love iPhone 17 Pro, com preços a partir de 10.200 dólares, cerca de 9.400 euros, bem como o iPhone em ouro mais leve alguma vez produzido pela marca, com um preço de 38.930 dólares, aproximadamente 35.800 euros.

Fica a dica, mas já não deve ir a tempo.