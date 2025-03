Huawei Band 10: o dispositivo para elevar o bem-estar e desempenho desportivo

A Huawei Band 10 já está disponível nos retalhistas selecionados, além da Huawei Store. A mais recente smartband da marca traz novas cores e funcionalidades, com destaque para a monitorização aprimorada do sono e do exercício físico.

A nova pulseira inteligente da Huawei combina leveza e inovação, oferecendo uma experiência de utilização otimizada. O design focado no conforto assegura uma utilização agradável durante todo o dia.

Outro ponto forte deste dispositivo é a bateria: com um carregamento rápido de 45 minutos, garante até 14 dias de autonomia.

À semelhança dos outros dispositivos wearables da Huawei, é compatível com Android e iOS.

Conforto, leveza e modernidade: um design pensado para o dia a dia

O legado de leveza e conforto que define as smartbands da Huawei encontra uma nova expressão neste lançamento. Mais do que um mero acessório, combina funcionalidades inteligentes e abrangentes que se traduzem em praticidade.

Com apenas 8,99 mm de espessura e um peso de 14 g, conjuga a inovação num formato surpreendentemente compacto.

Apesar da sua pequena dimensão, a Huawei Band 10 não sacrifica a qualidade visual. O ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, com uma resolução de 194 x 368 pixeis, apresenta imagens nítidas e cores vibrantes.

O design otimizado deste novo dispositivo é complementado por detalhes metalizados que conferem um toque de sofisticação.

A paleta de cores diversificada, disponível em verde, azul, violeta, rosa, branco e preto, permite uma personalização que se adapta a diferentes estilos.

As braceletes de fluoroelastómero foram pensadas para garantir o máximo conforto durante todo o dia.

Monitorização da saúde e a promoção do bem-estar num só dispositivo

A Huawei Band 10 integra um conjunto abrangente de funcionalidades que permitem ao utilizador ouvir o seu corpo à distância de um simples toque ou olhar.

As funcionalidades dedicadas à melhoria da qualidade do sono incluem alertas práticos na hora de deitar, exercícios de relaxamento, ruído branco e meditação, elementos que prometem ajudar a tornar as noites mais tranquilas.

O sistema de análise avançada do sono monitoriza as tendências do corpo, como a duração e a qualidade do sono, e fornece dicas personalizadas consoante os padrões individuais de cada utilizador.

A nova funcionalidade de monitorização da variabilidade média da frequência cardíaca (VFC) e as notificações de saúde e bem-estar permitem ao utilizador controlar as suas métricas fisiológicas e estar alerta para alterações no seu intervalo de referência pessoal.

Este dispositivo não se limita a promover a tranquilidade durante o período noturno. A smartband oferece ferramentas para gerir o stress e as preocupações do dia a dia, com sugestões de exercícios de respiração relaxantes que proporcionam momentos de pausa e tranquilidade, mesmo em situações de grande exigência.

Inclui ainda funcionalidades como a monitorização do ritmo cardíaco, medições rápidas do nível de oxigénio no sangue e acompanhamento do ciclo menstrual.

A Comunidade de Saúde permite a partilha de dados entre os membros da família de forma a acompanharem o bem-estar de todos.

Uma smartband para os desportistas

Para os entusiastas do desporto, independentemente do local de treino, este dispositivo oferece um acompanhamento completo.

Com 100 modos de treino e monitorização da condição física com Inteligência Artificial, a Huawei Band 10 revela-se um poderoso aliado para desafiar limites e alcançar objetivos.

Caso a ambição seja nadar para vencer, por exemplo, a smartband apresenta dados precisos das braçadas e contagens de voltas, para ajudar o utilizador a manter-se focado e melhorar após cada treino.