Promoções de Janeiro já começaram na Playstation Store
Ainda falta um pouco para a chegada do Ano Novo mas já arrancaram as promoções de janeiro na Playstation Store. Venham conhecer o que está a preços bastante bem mais atrativos.
Apesar do Natal ainda só agora estar a passar, as promoções de Ano Novo já espreitam na Playstation Store. Ou melhor, as Promoções de Janeiro já começaram na Playstation Store.
Com preços bem interessantes numa valiosa lista de jogos, esta bem que pode ser uma fantástica oportunidade de adquirir (ou oferecer) aqueles jogos que desde sempre tivemos debaixo de olho!
A Sony Interactive Entertainment anunciou desta forma, que as Promoções de janeiro já arrancaram, no passado dia 22 de dezembro, na PlayStation Store, com descontos em grandes títulos para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4.
Atenção que a campanha prolonga-se até ao próximo dia 21 de janeiro, sendo que no dia 5 do mesmo mês serão adicionados mais títulos com desconto, a esta primeira promoção do Novo Ano.
Alguns dos jogos em destaque nesta promoção passam por EA SPORTS FC 26, Call of Duty: Black Ops 7, Forza Horizon 5 e ELDEN RING NIGHTREIGN. Mas podem ver de seguida os principais destaques:
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS4 e Playstation 5: 31,99€
- Call of Duty: Black Ops 7 – Bundle Cross-Gen: 55,99€
- Forza Horizon 5 Standard Edition: 41,99€
- Forza Horizon 5 Premium Edition: 59,99€
- ELDEN RING NIGHTREIGN: 29,99€
- Battlefield 6 Phanton Edition: 87,99€
- Clair Obscur: Expedition 33: 39,99€
- NBA 2K26 para a Playstation 5: 31,99€
- ARC Raiders: 31,99€
- Ready or Not: 39,99€
- Ready or Not: Home Invasion: 7,99€
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: 59,99€
- Hollow Knight: Silksong: 15,99€
- ASTRO BOT: 49,69€
- Marvel's Spider-Man 2: 39,99€
- Red Dead Redemption 2: 14,99€
- Cyberpunk 2077: 22,49€
- Borderlands 4: 63,99€
- Edição Premium de Assassin's Creed Shadows: 65,99€
E serão estes os primeiros jogos em promoção neste arranque de 2026, na Playstation Store. Interessados?