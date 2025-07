Samsung Galaxy Watch8 Series: motivação para mais saúde e bem-estar desde 379 euros

Numa realidade caótica como a da maioria das pessoas atualmente, os smartwatches podem servir como verdadeiros aliados. Assim sendo, os Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic chegam com novas informações de bem-estar personalizadas, procurando motivar os utilizadores a serem mais ativos e saudáveis. Esta série apresenta-se mais fina e confortável, adaptando-se ao estilo de vida de cada utilizador.

Num evento no qual marcámos presença, a Samsung apresentou a nova Galaxy Watch8 Series - Galaxy Watch8 e o Galaxy Watch8 Classic -, estabelecendo uma nova identidade de design em toda a linha Galaxy Watch.

Com base no design almofadado do Galaxy Watch Ultra, disponibilizado agora em Azul Titânio, esta série apresenta o smartwatch mais fino e confortável de sempre, para um acompanhamento da saúde do utilizador sem interrupções.

Foco da Samsung continua a ser a maximização do bem-estar

Redesenhada para responder a cada estilo de vida, a série Galaxy Watch8 promete um conforto inigualável, juntamente com um desempenho líder na indústria.

O design distinto da almofada, que se estreou com o Galaxy Watch Ultra, define toda a nova linha Galaxy Watch. A estrutura interna da nova série foi, também, completamente reformulada e a capacidade de montagem dos seus componentes melhorada em 30%, resultando num design 11% mais fino.

Combinado com o novo sistema de encaixe das braceletes, o smartwatch move-se agora mais naturalmente com o pulso, proporcionando um maior conforto e estabilidade para um melhor ajuste e uma maior precisão no registo dos dados biométricos.

O perfil elegante do Galaxy Watch8 é complementado pelo seu desempenho: mesmo quando o utilizador está ao ar livre sob luz solar intensa, o ecrã é 50% mais brilhante com um brilho de 3000 nits, permitindo uma visibilidade clara dos componentes.

A bateria melhorada promete que o relógio consegue estar ligado até 40h. Além disso, o GPS duplo fornece resultados de localização mais precisos, enquanto o processador de 3 nm resulta num desempenho mais rápido e uma maior eficiência energética.

Já o sensor BioActive permite uma perceção mais profunda e precisa na visão holística da saúde dos utilizadores.

Samsung Galaxy Watch8 Series quer motivar a mudança de hábitos

O sono é uma porta de entrada para a saúde geral e, por cada noite descansada, o corpo e a mente recuperam de melhor formar para o dia seguinte.

Por isso, a Samsung melhora continuamente a experiência do utilizador neste campo da seguinte forma:

Oferecendo treino de sono personalizado;

Ajudando a criar um ambiente de sono ideal;

Detetando sinais precoces de apneia.

Além disso, a série Galaxy Watch8 chega com novas funcionalidades de saúde, que podem ser medidas através da aplicação Samsung Health.

As métricas ajudam os utilizadores a criar hábitos mais saudáveis por via de informações instantâneas e motivadoras, desde o sono e nutrição, até ao exercício físico.

😴 Métricas de sono a destacar

Guia de Sono

Pode medir o ritmo circadiano dos utilizadores, sugerindo a hora ideal para ir para dormir, de modo que acordem revigorados na manhã seguinte.

Carga Vascular

Métrica pioneira, ajuda a monitorizar os níveis de stress no sistema vascular durante o sono.

Ao fornecer informações sobre vários fatores do estilo de vida, incluindo o sono, o stress e a atividade física, ajuda a adotar uma abordagem mais abrangente para gerir a saúde, através de sugestões da Galaxy AI.

Índice Antioxidante

Introduzido pela primeira vez num smartwatch, este índice permite medir os níveis de carotenoides em apenas cinco segundos e fazer escolhas de estilo de vida informadas para um envelhecimento saudável.

🏃‍♀️ Outras métricas úteis

Para os amantes de corrida, quer sejam novatos ou experientes, a série Galaxy Watch8 fornece informações de fitness personalizadas para manter os utilizadores motivados quando mais precisam.

Treinador de corrida

Calcula o nível de desempenho dos utilizadores de 1 a 10, desenvolvendo um plano de treino completo e personalizado, com orientação em tempo real e informações motivacionais.

Com a funcionalidade Juntos atualizada, que agora também já incluí corrida, o utilizador pode desafiar amigos e familiares a partilharem, também, os seus percursos e dados de corrida.

Alerta de Stress Elevado

Se existir uma persistência de um nível elevado de stress, esta sinalizará imediatamente para que o utilizador possa fazer uma pausa e gerir os seus níveis de stress em tempo real.

Mindfulness

Com esta métrica é possível registar o estado de espírito do utilizador e receber orientações sobre exercícios de respiração para os momentos de maior tensão.

Pontuação de Energia

Alimentado por Inteligência Artificial, esta fornece uma imagem imediata do nível de energia dos utilizadores, combinando energia física e mental numa pontuação numérica, medida diariamente.

Interação facilitada pelo Wear OS 6 e Google Gemini

Desenvolvido em estreita colaboração com a Google, a série Galaxy Watch8 é o primeiro smartwatch equipado com Wear OS 6 e Google Gemini, incorporado para maior comodidade em movimento.

Desta forma, a Samsung permite, por exemplo, que o utilizador possa estar em modo "mãos livres", usando comandos de voz naturais para efetuar várias tarefas: "Iniciar um treino de circuito de 300 calorias" fará com que o relógio inicie o treino no Samsung Health de forma automática.

Graças ao One UI 8 Watch, também, a interface do utilizador é otimizada para o tamanho e forma do mostrador de cada modelo.

Os novos Cartões Multi-Info fornecem acesso fácil a métricas de saúde, meteorologia, eventos e muito mais - num único e rápido gesto.

Já a Now Bar e as notificações sem profundidade garantem que as atividades principais estão sempre no centro das atenções.

Preço e disponibilidade da Samsung Galaxy Watch8 Series

O Galaxy Watch8 e o Galaxy Watch8 Classic estão disponíveis para pré-encomenda em mercados selecionados, a partir de hoje, com disponibilidade geral a partir de 25 de julho.

Galaxy Watch8 - em Grafite ou Prateado: 40 mm - 379,9 euros; 44 mm - 409,90 euros.

Galaxy watch8 Classic - em Preto ou Branco: 46 mm - 539,90 euros.



De ressalvar que ambos os modelos podem ser combinados com uma gama de braceletes.