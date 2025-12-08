Este foi o carro mais vendido em Portugal em novembro de 2025

O mercado automóvel português voltou a mostrar vitalidade no mês de novembro de 2025. Segundo os dados mais recentes, as vendas de veículos ligeiros de passageiros cresceram face ao ano anterior, com destaque para modelos compactos, SUVs e um elétrico que surpreendeu. Saiba quais os 10 carros mais vendidos em Portugal (novembro de 2025).

Renault Clio é o veículo que mais vende

Depois de alguns meses de maior competitividade, o Renault Clio voltou a assumir a liderança do mercado. Com 490 unidades vendidas, o popular carro francês conquistou o primeiro lugar, mostrando que continua a ser uma das escolhas preferidas dos portugueses.

Logo a seguir surgem dois modelos que mantiveram um desempenho muito forte: o Peugeot 2008 e o Dacia Duster, ambos com 423 unidades. O pódio fica assim marcado por três propostas distintas, um utilitário, um SUV compacto e um SUV mais robusto.

Ranking completo de novembro de 2025

Os dez modelos mais vendidos no país foram:

Renault Clio – 490 unidades

Peugeot 2008 – 423

Dacia Duster – 423

Dacia Sandero – 419

Peugeot 208 – 369

Renault 5 E-Tech – 363

Toyota Yaris Cross – 297

Mercedes-Benz Classe A – 290

Opel Corsa – 266

Renault Captur – 258

O top combina modelos acessíveis e muito populares com veículos urbanos, crossover e SUV, refletindo a diversidade das preferências nacionais.

Um dos destaques deste mês é o Renault 5 E-Tech, que alcançou 363 vendas. O modelo 100% elétrico tem vindo a subir rapidamente no ranking.