BYD junta-se à CATL para eletrificar a indústria mineira

Por forma a eletrificar a indústria mineira, as empresas chinesas BYD e CATL irão colaborar com a BHP no desenvolvimento de baterias para equipamentos de mineração, máquinas e infraestrutura de carregamento rápido.

A BHP, com sede em Melbourne, anunciou esta segunda-feira que assinou memorandos de entendimento com a Contemporary Amperex Technology (CATL), a maior fabricante mundial de baterias, e a FinDreams Battery (FDB), uma subsidiária integral da BYD.

O objetivo passará por colaborarem no desenvolvimento de baterias para equipamentos de mineração, máquinas e infraestrutura de carregamento rápido.

Este acordo surge perante a ambição que ambas as empresas chinesas têm de explorar novas áreas de crescimento, indo além dos carros elétricos.

Além das baterias, máquinas e infraestrutura, a CATL e a FDB da BYD concentrar-se-ão em sistemas de armazenamento de energia e opções de reciclagem de baterias.

Para isto, aproveitarão as operações de cobre da BHP, aprimorando os processos de reciclagem e criando cadeias de valor sustentáveis no setor de mineração.

A parceria com a BYD envolveu, conforme a BHP, a avaliação dos veículos comerciais e leves da fabricante chinesa de veículos elétricos para aplicações de mineração, por forma a reduzir o uso de diesel.

Segundo Tan Libin, diretor de negócios internacionais da CATL, as empresas pretendem "demonstrar como as tecnologias avançadas de baterias podem descarbonizar as operações de mineração, logística e entrega de produtos", acelerando um futuro sustentável e eficiente, e criando valor a longo prazo.

Empresas chinesas BYD e CATL querem diversificar os seus negócios

Embora a procura por baterias para veículos elétricos tenha continuado a aumentar, cresceu a uma taxa inferior à projetada anteriormente, conforme dados da BloombergNEF, citados pela imprensa.

Recentemente, a empresa de pesquisa de mercado partilhou que a procura por baterias de 2025 a 2035 cairia 8% em comparação com o ano passado, totalizando 3,4 terawatts-hora a menos de baterias.

Isto levou a um excesso de capacidade no setor, reduzindo os custos das baterias e intensificando a concorrência no mercado.

Na China, a utilização das fábricas de baterias caiu para menos de 50%, segundo a mesma fonte dos dados.

Assim sendo, a colaboração da BYD e da CATL com a BHP reflete uma mudança estrutural mais ampla em direção à integração vertical entre mineiros a montante e fabricantes de baterias a jusante, na opinião de Shen Xinyi, investigadora do Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo, uma organização de investigação, com sede em Helsínquia, na Finlândia.

De facto, a eletrificação das indústrias de construção e mineração tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionada por incentivos governamentais, queda nos custos das baterias e mandatos de emissões.

De acordo com a Frost & Sullivan, citada pela imprensa, o mercado de máquinas elétricas e híbridas para construção e mineração deverá crescer a uma taxa composta anual de 16,5% até 2035, relativamente aos níveis de 2023.

As vendas de máquinas elétricas podem chegar a 376.142 unidades em 2035, em comparação com 59.909 unidades no valor de 241,2 mil milhões de dólares em 2023.