Vem aí o novo Citroën 2CV! E pode custar menos de 15 mil euros

A Citroën prepara-se para recuperar um dos nomes mais icónicos da história automóvel: o lendário Citroën 2CV poderá regressar ao mercado numa versão totalmente reinventada, com foco na mobilidade acessível, design retro e preço competitivo.

O regresso do lendário Citroën 2CV será elétrico

Depois do sucesso de modelos compactos e elétricos como o Citroën ë-C3, a marca francesa poderá apostar numa nova interpretação moderna do clássico “dois cavalos”, trazendo de volta um automóvel simples, económico e pensado para as necessidades urbanas atuais.

Segundo várias informações do setor automóvel, este novo modelo deverá posicionar-se como uma opção low-cost, com preço base abaixo dos 15 mil euros, tornando-se uma proposta bastante apelativa para quem procura um carro acessível numa altura em que os preços continuam a subir.

Inspirado nas linhas clássicas do original, o futuro 2CV deverá combinar:

Design retro com tecnologia moderna

Motorização elétrica ou híbrida de baixo custo

Foco na simplicidade e eficiência

Preço altamente competitivo para o mercado europeu

A estratégia da Citroën passa por oferecer mobilidade prática e económica, recuperando a nostalgia de um dos seus modelos mais emblemáticos.

O modelo original, lançado em 1948, tornou-se um símbolo de acessibilidade e simplicidade. Agora, numa era dominada pela eletrificação e pela procura por veículos urbanos económicos, o regresso do 2CV pode revelar-se uma aposta certeira.