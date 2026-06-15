As três maiores fabricantes europeias uniram-se para exigir carros “Fabricados na Europa”

A Renault, a Volkswagen e a Stellantis uniram-se para pressionar a Comissão Europeia a criar um mecanismo de proteção da indústria automóvel face à crescente concorrência dos veículos elétricos chineses.

A representar mais de 60% da produção automóvel da União Europeia (UE), a Renault, a Volkswagen e a Stellantis submeteram uma proposta conjunta ao Parlamento Europeu a exigir um quadro claro de incentivos para fabricantes que mantenham a produção e a engenharia dentro do bloco.

Queremos garantir que a Europa continua a ser uma potência global na indústria automóvel.

Afirmaram as três empresas, num comunicado conjunto, citado pelo Financial Times, que declara o objetivo comum de criar um mecanismo simples e eficaz que favoreça os carros e a indústria europeia.

O que propõem as três fabricantes?

De acordo com as atuais propostas da UE, por via da chamada Industrial Accelerator Act, apresentada em março, automóveis para frotas empresariais e os pequenos veículos elétricos teriam de ser montados dentro do bloco para serem elegíveis para compras públicas e subsídios.

Além disso, está em cima da mesa um limite de 70% de componentes locais, excluindo as baterias.

Na proposta apresentada na sexta-feira, a Volkswagen, a Stellantis e a Renault defenderam um modelo mais simples que exigiria que 70% dos veículos da UE tivessem 70% de componentes locais provenientes dos 27 Estados-membros da UE, bem como da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega.

Os restantes 30% permaneceriam abertos à produção fora da Europa, uma proporção que as três empresas consideraram "justa", mas que provavelmente será contestada por outras fabricantes não europeias.

Além da montagem, as três marcas sugeriram que a definição de "Made in Europe" inclua a engenharia, e a investigação e desenvolvimento.

No campo das baterias, o componente mais caro e estratégico de qualquer elétrico, as fabricantes pedem que o prazo para localização da produção seja alargado até 2030, em vez de 2028, reconhecendo que empresas como a Verkor e a ACC precisam de financiamento público adicional para escalar.

Nem todas as fabricantes estão de acordo

A proposta das três fabricantes divide a indústria, com a Toyota, a Honda e a Jaguar Land Rover a manifestarem preocupações com o âmbito geográfico do mecanismo previsto, que excluiria componentes fabricados no Reino Unido, no Japão e na Turquia, países não abrangidos pelo quadro atual da Comissão Europeia.

A Honda alertou para o risco de a Europa se isolar de "parceiros estratégicos" e tecnologias críticas, atrasando a transição para a mobilidade elétrica.

Europa fecha-se ao mundo ou protege-se?

As três fabricantes garantem que não se trata de protecionismo.

A Europa não se está a fechar ao mundo. A Europa apenas trava a tendência de externalização da produção industrial para países terceiros.

Ainda assim, importa perceber a capacidade da Europa de construir uma cadeia de valor automóvel verdadeiramente local, das baterias à engenharia, num momento em que os elétricos chineses chegam com preços cada vez mais competitivos.

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