Carros da Waymo paralisados por apagão em San Francisco! Elon Musk não perdoa

Cada vez mais os carros autónomos sºao uma realidade nos EUA, transportando passageiros de forma independente dentro das cidades. Estas não são completamente independentes e isso foi visto agora. Os carros da Waymo foram paralisados por um apagão em San Francisco e claro que Elon Musk não perdoou este problema.

Carros da Waymo da Google paralisados por apagão

A cidade de San Francisco foi recentemente palco de um cenário digno de ficção científica, mas com um desfecho menos futurista do que o esperado. Um apagão de larga escala, causado por um incêndio numa subestação da Pacific Gas & Electric (PG&E), deixou mais de 130 mil clientes sem eletricidade e revelou uma vulnerabilidade crítica na frota de veículos autónomos da Waymo.

Sem o funcionamento dos semáforos, os veículos da Google pararam, bloqueando cruzamentos e gerando o caos no trânsito local. Ao contrário do que se poderia prever, a imobilização não se deveu à falta de energia nas baterias, mas sim a uma limitação do sistema de condução. De acordo com informações da própria empresa, "o sistema de condução autónoma responde a luzes e sinais, como semáforos e sinais de stop temporais".

Na ausência destas referências visuais, a inteligência artificial da Waymo parece não ter capacidade para interpretar as regras de prioridade que os condutores humanos aplicam intuitivamente nestas situações, optando pela paragem imediata por segurança.

Elon Musk não perdoou este problema e destaca Tesla

O incidente não passou despercebido à concorrência, especialmente a Elon Musk. O CEO da Tesla aproveitou a vulnerabilidade demonstrada pelos veículos da Google para destacar a robustez da sua própria tecnologia de condução autónoma. Através da rede social X, o empresário foi perentório ao afirmar que "os robotaxis da Tesla não se viram afectados pelo corte de energia em San Francisco".

A distinção reside, segundo especialistas do setor, na abordagem de treino da IA. Enquanto a Waymo depende fortemente de mapeamento detalhado e da sinalização rodoviária ativa, o sistema da Tesla foca-se numa visão computacional mais abrangente, tentando mimetizar o comportamento humano. Esta situação levanta questões pertinentes sobre a resiliência das cidades inteligentes.

É aceitável que uma falha na rede elétrica paralyse por completo a mobilidade autónoma de uma metrópole? Este episódio serve como um lembrete de que, apesar dos avanços, a IA ainda enfrenta barreiras operacionais significativas em cenários de exceção. A necessidade de os veículos autónomos saberem "desenrascar-se" sem infraestrutura de apoio será, certamente, o próximo grande desafio para as tecnológicas.