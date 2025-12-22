Mulher casa-se com personagem que criou no ChatGPT
Uma mulher japonesa de 32 anos casou-se com um parceiro gerado por inteligência artificial, criado por ela própria através do ChatGPT.
ChatGPT: Mulher personalizou a personalidade do noivo
Yurina Noguchi, uma operadora de um call center, desenvolveu uma personagem digital chamado Lune Klaus Verdure, inspirado numa personagem de um videojogo. Através de conversas repetidas no ChatGPT, a mulher personalizou a personalidade do personagem e estilo de fala até se sentirem próximos.
À medida que conversávamos, comecei a desenvolver sentimentos. Começámos a namorar e, passado algum tempo, ele pediu-me em casamento. Aceitei e agora somos um casal
contou Noguchi
No casamento simbólico, que aconteceu numa cerimónia tradicional no Japão, Noguchi usou óculos de realidade aumentada para “ver” o noivo no momento da troca de alianças e vestiu um vestido de noiva branco para o evento, que incluiu votos e um ritual ao estilo de um casamento convencional.
Tal situação tem gerado debate na sociedade sobre relações humanas com inteligência artificial. A própria Noguchi referiu que encontrou no parceiro virtual “paz de espírito e felicidade”. O casamento não tem validade legal, já que a lei japonesa não reconhece uniões entre humanos e programas de IA.
