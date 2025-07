Cloudflare recua e começa a bloquear sites de IPTV e pirataria

A luta contra a IPTV e os sites de streaming pirata não tem dado descanso. As medidas acumulam-se, mesmo com alguns players importantes a tomrem posições de força. Um dos maiores parece agora ter desistido e passado a cumprir o que lhe é imposto. A Cloudflare recuou e começou a bloquear sites de IPTV e pirataria.

A Cloudflare mudou a sua abordagem no Reino Unido e a empresa a começar a bloquear o acesso a vários sites relacionados com a pirataria. Esta foca-se especialmente naqueles que oferecem IPTV ilegal e outros serviços que violam os direitos de autor. Esta mudança representa uma mudança notável , dado que a empresa de CDN sempre evitou assumir este tipo de responsabilidade.

Durante anos, manteve uma posição clara de que o seu papel era facilitar a transmissão e a segurança dos dados na rede, e não censurar conteúdos ou interferir no acesso a sites. A Cloudflare recusou, por isso, bloquear os sites piratas, considerando que tais medidas envolvem riscos significativos. Os seus argumentos incluíam preocupações com a neutralidade da rede e a dificuldade técnica de implementar bloqueios eficazes sem afetar outros serviços.

Desta vez é diferente. Uma ordem judicial no Reino Unido, presumivelmente emitida pela Motion Picture Association ( MPA ), obrigou a Cloudflare a implementar um bloqueio direcionado em quase 200 domínios . Entre eles estão alguns dos sites mais conhecidos no mundo da pirataria.~ De notar que os bloqueios estão a ser aplicados diretamente à infraestrutura da Cloudflare, afetando a sua rede de distribuição de conteúdos (CDN) e os serviços de segurança associados.

Isto significa que o site não é carregado nem redirecionado, mas apenas apresenta a mensagem de erro 451, reservada para os casos em que uma autoridade ordena a restrição do acesso a um domínio por motivos legais. A mensagem inclui uma ligação para a base de dados da Lumen, onde, em teoria, os detalhes da encomenda podem ser visualizados. No entanto, na prática, nem o nome do juiz que a emitiu nem o da entidade que a solicitou constam. Apenas uma lista de domínios e algumas referências vagas.

A maioria dos bloqueios baseia-se em processos completamente desconhecidos do público, embora afetem milhões de utilizadores. O impressionante é que esta falta de clareza não impediu a Cloudflare de agir. Ao contrário de ocasiões anteriores, em que se recusaram a cooperar, desta vez concordaram em implementar o bloqueio. Não há confirmação oficial de que a MPA esteja por trás disto. A mesma associação já liderou campanhas semelhantes no passado contra domínios como 123movies, Fmovies e Soap2Day.

Esta medida pode abrir um precedente Se outros países seguirem o exemplo as empresas que antes eram neutras podem ser pressionadas a cooperar com a censura legal sob o pretexto dos direitos de autor. E o mais preocupante é que, além dos sites piratas de filmes e TV, também estão a ser bloqueadas páginas sinalizadas por conterem malware . Por outras palavras, não há distinção entre questões de segurança e direitos de autor, pelo que tudo cai sob o mesmo guarda-chuva.