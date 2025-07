WhatsApp pode ser o próximo a ser bloqueado na Rússia

Fruto da guerra na Ucrânia, a Rússia tem estado cada vez mais isolada no panorama internacional. Ainda assim, quer manter a sua posição e tem tomado várias medidas contra os serviços que as grandes tecnológicas oferecem no país. Uma nova informação dá como certo que o WhatsApp poderá ser o próximo a ser bloqueado na Rússia por Putin.

Um legislador russo que regula a indústria de TI disse WhatsApp deve preparar-se para deixar de oferecer os seus serviços no país. Anton Gorelkin, vice-presidente do comité de TI da câmara baixa do parlamento, disse que é muito provável que o WhatsApp seja colocado numa lista de software restrito.

A proprietária do WhatsApp, a Meta, é designada como uma organização extremista na Rússia. Este país já proibiu o Facebook e o Instagram desde 2022. Assim, acaba por ser quase natural e até esperado que o WhatsApp seja o próximo a entrar na lista de serviços indesejados e proibidos no país.

Esta semana, o presidente Vladimir Putin emitiu uma diretiva para que o país restrinja ainda mais software (incluindo aplicações de comunicação) proveniente de "países hostis" que sancionaram a Rússia. Esta deverá ser aplicada até 1 de setembro. Gorelkin disse que o WhatsApp será provavelmente um desses serviços.

Em junho, Putin assinou uma lei para criar uma aplicação de mensagens afiliada ao Estado que se ligará aos serviços governamentais. Esta é parte de um esforço de longa data para depender mais dos serviços russos e menos de empresas tecnológicas estrangeiras.

Muitas destas retiraram-se do quais ou reduziram a sua presença depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em 2022. Gorelkin sugeriu que forçar o WhatsApp a deixar de operar na Rússia poderia ajudar a aplicação apoiada pelo Estado a ganhar mais quota de mercado e a ser usada de forma mais alargada.

A Meta ainda não respondeu a esta situação e nem se sabe se o fará. Esta é ainda apenas uma ideia, mas que poderá tomar força nas próximas semana. Somente contra a decisão final é que se saberá se efetivamente o WhatsApp passará ou não a ser um serviço banido na Rússia.