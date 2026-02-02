Google volta a atacar a música no browser e impede tocar com o ecrã desligado

Ainda que seja uma opção do YouTube Premium, muitos conseguem usar a reprodução de música com o ecrã desligado. É algo reservado, mas que com um browser parecia ser simples de contornar. Isso passa a pertencer ao passado, porque a Google resolveu mudar e passar a impedir a música no browser com o ecrã desligado.

Google volta a atacar a música no browser

Os pacotes da Google não são caros e ajudam a poupar dinheiro, uma vez que incluem o YouTube Music, além de, claro, removerem os anúncios para não se perder tempo a consumir conteúdo na plataforma.

Não só isso, como também oferecem outras funcionalidades igualmente interessantes, como qualidade superior, vídeo Picture-in-Picture, acesso completo ao YouTube Kids, downloads offline e reprodução em segundo plano.

Este último ponto era usado por muitos graças a vários truques e soluções alternativas que a Google permitia de uma forma ou de outra. Isso acabou agora, e a Google começou a bloquear a reprodução em segundo plano nos browsers, eliminando a possibilidade de ouvir vídeos com o ecrã desligado sem assinatura.

Os truques para ouvir com o ecrã desligado já não funcionam, pelo menos em alguns browsers. A verdade é que a maioria destes truques utilizava extensões e browsers de terceiros, até mesmo os incorporados nas aplicações, para contornar as proteções da Google e continuar a reproduzir faixas de áudio do YouTube com o ecrã desligado.

No entanto, a Google começou a bloquear, e já existem relatos de utilizadores que perderam a opção ao utilizar o Samsung Internet, Brave, Edge ou Vivaldi, entre outros browsers.

YouTube impede tocar com o ecrã desligado

Os utilizadores relatam que a reprodução de áudio para após cerca de 2 ou 3 segundos quando o ecrã é desligado, e o ícone "A reproduzir agora", que antes permitia aos utilizadores premir "reproduzir" para pausar ou retomar a reprodução, também desaparece completamente do ecrã de bloqueio. Este comportamento é semelhante em todos os browsers, incluindo o Safari no iPhone, onde os controlos de reprodução desaparecem.

Segundo os relatos e com base no modo de ecrã de bloqueio, parece que a verificação implementada pela Google é executada em segundo plano e só ocorre após o fecho do ecrã. Ao ligar-se a uma conta premium através de um browser como o Samsung Internet, a reprodução também é interrompida, mas, nesse caso, os controlos permanecem e o áudio pode ser retomado com um único clique.

Com o Brave, os relatos são mais inconclusivos, uma vez que alguns utilizadores afirmam que funciona para eles e outros dizem que não, embora pareça claro que a Google está determinada a impedir que as pessoas aproveitem as funcionalidades premium sem pagar por uma das suas subscrições... E, nesse caso, por experiência própria, posso dizer que vale a pena o pagamento!