Sistema informático do SNS em baixo desde madrugada: consultas e cirurgias em risco

Numa situação que pode colocar consultas e cirurgias em risco, uma vez que os médicos não têm acesso ao processo clínico dos doentes e estão impossibilitados de executar exames ou fazer prescrições, o sistema informático interno do SNS está em baixo em vários hospitais.

Enquanto os profissionais aguardam uma diretiva para saber os próximos passos, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) já disse aos médicos para avançarem com escusas de responsabilidade, segundo avançado pela SIC Notícias.

Esta não é a primeira falha informática do SNS em setembro

O mesmo órgão de comunicação social recorda que, no início do mês, os sistemas informáticos do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, sofreram, também, uma falha informática que afetou as cirurgias e consultas programadas.

Na altura, a falha num equipamento informático obrigou o hospital a ativar o plano de contingência. Além das consultas, este levou ao reencaminhamento dos doentes não críticos para os serviços de urgência de outras unidades hospitalares, tendo dificultado a consulta dos processos clínicos dos utentes.

O processo de reposição dos sistemas e a recuperação de algumas funcionalidades tiveram início no dia seguinte.