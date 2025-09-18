Xiaomi prepara um novo carro e este já está em testes em Nürburgring

A aposta da Xiaomi no setor automóvel parece ser algo que dificilmente irá ser revertido. Com tanto sucesso, a marca quer preparar mais e melhores propostas. Agora o inevitável tornou-se realidade e a Xiaomi começou a testar a versão de alto desempenho do seu SUV YU7 em Nürburgring. Tem o nome YU7 Ultra desde que foi visto pela primeira vez nas ruas da China em julho, após o lançamento do YU7 sem a versão Ultra em junho.

Mas há uma reviravolta interessante e muito importante para a marca chinesa. Conforme os mais recentes rumores da China, o YU7 Ultra será chamado YU7 GT, rompendo com a tradição recentemente estabelecida. A versão de desempenho do Xiaomi SU7 é o SU7 Ultra, como foi visto recentemente na sua apresentação oficial.

De qualquer forma, seja qual for o nome que este carro elétrico venha a receber, deverá ter o mesmo grupo propulsor do SU7 Ultra, produzindo 1.548 cv e 1.305 lb-ft de binário. Parece também ter adotado as jantes de 21" do SU7 Ultra, a sua bitola mais larga e as pinças de travão amarelas de seis pistões.

O design é o mais discreto possível para um carro de alto desempenho, com modificações em comparação com o YU7 não GT, mas não muito significativas. As cavas das rodas são estendidas, o spoiler de tejadilho é mais comprido e existem condutas de ar maiores na parte inferior do para-choques, mas isso parece ser tudo – pelo menos o que podemos perceber ao observar protótipos fortemente camuflados como este.

Há rumores de que o YU7 GT será anunciado antes do final do ano, com entregas a partir do segundo trimestre do próximo ano. O YU7 GT tornar-se-á, sem dúvida, o SUV mais rápido da história, e a Xiaomi certamente desejará vê-lo oficialmente dar a volta a Nürburgring e estabelecer um novo recorde para um SUV.

O SU7 Ultra tornou-se o veículo elétrico de produção mais rápido a circular em Nürburgring em junho, após a corrida do protótipo em outubro de 2024. Nesse momento estabeleceu-se como o carro de quatro portas mais rápido de todos os tipos na famosa pista de corrida alemã. Esta nova proposta, o YU 7 GT provavelmente vai seguir os mesmos objetivos e quem sabe o desempenho.

Não se esperava que a Xiaomi tivesse o sucesso que tem conseguido no mercado automóvel. Sempre foi uma marca dinâmica e que inova, mas este passo foi decisivo e agora está já entre os grandes desta área. Ainda está limitada à China, mas deverá ser rápida a sua expansão, tal como outros fabricantes o estão a conseguir.