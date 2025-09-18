Como uma fonte de notícias únicas, o Google Discover procura atualizar-se com o que os utilizadores precisam e querem. Nesse sentido, traz agora novidades e passa a incorporar as redes sociais no seu feed. Assim, o Google Discover recebe novidade e passa a incluir X, Instagram e YouTube.

O Google Discover está a ser atualizado com “novos conteúdos, formatos e recursos” para se tornar um local único. Incluirá uma variedade de artigos, vídeos e publicações nas redes sociais que encontra na Internet. A Google anunciou que vai começar a ver mais tipos de conteúdo no seu feed Discover nas próximas semanas.

Os próximos formatos de conteúdo no Google Discover incluirão editores e criadores de toda a web, como o YouTube Shorts, e publicações nas redes sociais no X e no Instagram. “Na nossa pesquisa, as pessoas disseram-nos que gostaram de ver uma mistura de conteúdo no Discover, incluindo vídeos e publicações nas redes sociais, bem como artigos”, afirmou a Google numa publicação no seu blogue.

Será também possível começar a seguir editores e criadores no Discover, que já lhe permite seguir fontes de notícias. Sempre que surgir um cartão de um editor ou criador, poder-se-à tocar no seu nome para obter uma pré-visualização do conteúdo num espaço dedicado antes de clicar no botão “Seguir”.

O Google Discover oferece agora uma visão consolidada dos seguidores de um editor ou criador no Google, X, Facebook, Instagram e outros canais. Podem ser vistos os artigos mais recentes, vídeos do YouTube e publicações em diferentes canais sociais. A gigante das pesquisas anunciou que vai adicionar mais plataformas ao Discover no futuro.

Para quem não sabe, o Google Discover é um feed de conteúdo personalizado que seleciona notícias, conteúdo sobre estilo de vida, guias de instruções, vídeos e outros recursos sem a necessidade de inserir uma consulta de pesquisa. Faz parte da Pesquisa Google e gera sugestões após analisar as suas preferências, histórico de localização e histórico de pesquisa no Google e no YouTube.

O serviço principal começou a sua jornada em 2016 como Google Feed e foi renomeado Google Discover em 2018 como parte de uma grande reformulação. O Google Discover foi integrado em várias plataformas, incluindo o ecrã inicial do Android, onde pode deslizar a partir da margem esquerda do ecrã. Está também disponível na versão para dispositivos móveis do Chrome, no site da Google para dispositivos móveis e na aplicação da Google para iOS.