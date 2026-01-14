Gemini da Google vai usar os seus dados pessoais para respostas mais inteligentes

A Google está a preparar uma das maiores atualizações para o seu assistente de IA, o Gemini. A nova funcionalidade, denominada "Personal Intelligence", permitirá ao chatbot aceder aos seus dados do Gmail, Fotos, Pesquisa e YouTube para oferecer respostas verdadeiramente personalizadas e contextuais.

O que é a nova Personal Intelligence do Gemini?

Esta não é a primeira vez que a Google tenta integrar os seus serviços com o seu chatbot de IA. Em setembro de 2023, quando o Gemini ainda era conhecido como Bard, a empresa introduziu extensões que permitiam extrair informações de aplicações como o Gmail ou o Docs. No entanto, a nova "Personal Intelligence" representa um grande salto qualitativo.

A grande diferença reside na capacidade do Gemini de não apenas extrair, mas também de "raciocinar" com base na informação dispersa pela sua conta Google. Em vez de ter de pedir explicitamente para procurar um email ou um documento, o assistente, que usará a família Gemini 3, poderá cruzar dados de forma autónoma para construir uma resposta mais completa e útil.

Como funciona no dia a dia

Para ilustrar o potencial desta funcionalidade, Josh Woodward, vice-presidente da Google, partilhou um exemplo elucidativo. Imagine que precisa de trocar os pneus da sua viatura e, já na oficina, se apercebe de que não sabe a medida correta. Um chatbot comum poderia fornecer as especificações padrão do modelo.

Contudo, com a Personal Intelligence, o Gemini vai mais além. Poderia analisar o seu histórico no Google Photos, identificar fotografias de viagens em família e, com base nisso, sugerir não só os pneus para condução diária, mas também uma opção mais robusta para todas as condições meteorológicas.

De seguida, poderia apresentar avaliações e preços para cada opção. Se, no momento de pagar, não se recordasse da matrícula do carro, bastaria perguntar ao Gemini, que a poderia extrair de uma fotografia guardada na sua galeria. Poderia até ajudar a identificar a versão exata do veículo através da pesquisa de faturas ou comunicações no seu Gmail.

Existem limitações de personalização...

Apesar do potencial, a Google adverte que a tecnologia ainda está em desenvolvimento. Woodward reconhece que, embora tenha sido testada exaustivamente para minimizar erros, os utilizadores podem encontrar "respostas imprecisas ou 'hiper-personalização'". Este último fenómeno ocorre quando o modelo estabelece ligações entre tópicos que não estão relacionados, podendo levar a conclusões estranhas.

Outros desafios incluem a dificuldade em lidar com a temporalidade ou com nuances da vida pessoal, como mudanças de relacionamento (divórcios, por exemplo) ou a evolução dos seus interesses ao longo do tempo. A empresa garante, no entanto, que está ativamente a trabalhar para resolver estas questões.

A ativação da Personal Intelligence é totalmente opcional. O utilizador terá de dar o seu consentimento explícito e poderá escolher precisamente a que aplicações e serviços pretende dar acesso ao Gemini. A Google afirma ter implementado "barreiras de proteção" para tópicos sensíveis, como dados de saúde, garantindo que o Gemini não fará suposições proativas sobre estas informações.

Um ponto crucial é a utilização dos dados para treino. Woodward esclarece que o Gemini "não treina diretamente com o conteúdo da sua caixa de entrada do Gmail ou da sua biblioteca do Google Photos". No entanto, o modelo aprende com "informação limitada", como as perguntas específicas que faz ao Gemini e as respostas geradas pelo modelo, um processo comum para aprimorar este tipo de tecnologia.

A Inteligência Pessoal será lançada inicialmente numa versão beta e estará limitada, numa primeira fase, aos Estados Unidos. Apenas os subscritores dos planos pagos Google AI Pro e AI Ultra, com contas Google pessoais, terão acesso.

