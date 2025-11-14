Análise Brick: acabe com as distrações do seu telemóvel de uma vez por todas

Vivemos numa era em que o telemóvel é indispensável e, paradoxalmente, o nosso maior inimigo na luta pela concentração. Entre notificações constantes, redes sociais e a eterna tentação de "ver só mais uma coisa", é cada vez mais difícil estar realmente desligado. É neste contexto que surge o Brick. Deixamos a nossa análise.

Se sente que o seu telemóvel deixou de ser uma ferramenta útil para se tornar um vício, não está sozinho. O Brick é uma solução simples que promete cortar esse cordão umbilical digital, utilizando uma barreira física para recuperar o nosso tempo e atenção.

Na caixa

Dentro da caixa, encontra-se o Brick, uma mensagem de agradecimento e um código QR que permite fazer download da app para o telemóvel. Como o Brick usa tecnologia NFC (Near Field Communication), não há carregador nem bateria.

Como fazer o setup inicial do Brick

A configuração inicial é rápida e intuitiva, mas requer alguns passos essenciais.

1. Instalar a app Brick

No interior da caixa, encontra um QR code. Basta apontar a câmara do seu telemóvel e seguir as instruções para transferir a aplicação Brick a partir da App Store ou Google Play.

2. Dar permissões

No iPhone, a app vai pedir acesso ao Tempo de ecrã; no Android, às Definições de acessibilidade. É isto que permite ao Brick bloquear ou permitir certas aplicações.

3. Escolher o que bloquear

Pode selecionar manualmente as aplicações que quer "bloquear" - redes sociais, jogos, Safari, YouTube - ou usar categorias predefinidas.

4. Ativar o Brick

Abra a app, clique no botão principal "Brick device" e encoste o topo do seu telemóvel ao pequeno dispositivo físico. O ecrã escuro confirma que o modo está ativo.

5. Personalizar modos

Crie perfis diferentes, como "Deep Work" ou "Descanso", cada um com regras próprias.

6. Desbloqueios de emergência

A app oferece cinco desbloqueios de emergência caso perca o Brick. No entanto, são limitados, o que reforça a intenção de manter o foco.

Todos nós conhecemos a sensação...

Pegamos no telemóvel apenas para verificar um e-mail rápido e, 30 minutos depois, damos por nós num buraco negro de vídeos curtos ou a fazer doomscrolling nas redes sociais. Já tentamos de tudo - colocar o ecrã a preto e branco, definir limites de tempo no iOS ou instalar aplicações de foco.

O problema? Somos administradores da nossa própria vida digital. Nós sabemos os códigos para ignorar os limites. Quando a força de vontade falha, o software sozinho não consegue lutar contra algoritmos desenhados para captar a nossa atenção. É aqui que entra o Brick.

À primeira vista, o Brick parece quase demasiado simples para ser eficaz. É um pequeno quadrado cinzento, magnético, equipado com tecnologia NFC. Não tem baterias, não tem luzes e não carrega o telemóvel. Mas é precisamente na sua simplicidade - e na fricção física que cria - que reside o seu propósito.

Como funciona

O conceito é básico mas poderoso. O Brick funciona em conjunto com uma aplicação no telemóvel que se liga às definições de "Tempo de ecrã" da Apple. Para bloquear as distrações, abrimos a app, clicamos no botão e encostamos o telemóvel ao dispositivo. Imediatamente, as aplicações que selecionámos (Instagram, TikTok, e-mail, jogos) ficam bloqueadas.

O "truque" está no desbloqueio. Ao contrário do "Modo de concentração" do iPhone, que podemos desativar com um clique no ecrã, para desativar o Brick é obrigatório tocar fisicamente com o telemóvel no dispositivo novamente.

Se deixarmos o Brick na cozinha, no escritório ou colado no frigorífico (sim, é magnético), e formos para a cama ou para o sofá, não conseguimos desbloquear as aplicações viciantes sem nos levantarmos fisicamente.

O dispositivo "arma" a nossa própria preguiça a nosso favor. Aquela barreira de ter de sair do quarto às 2 da manhã é, muitas vezes, o suficiente para nos fazer desistir de ver "só mais um vídeo" e ir dormir.

Personalização e "Modo rígido"

A aplicação permite criar vários perfis. Aqui, configuramos um modo de "Deep Work" (que bloqueia redes sociais) e um modo "Descanso" (que bloqueia tudo exceto chamadas e mensagens).

Mas o que acontece se, num momento de desespero digital, decidirmos apagar a aplicação Brick para recuperar o acesso ao Instagram? Os criadores pensaram nisso. Existe um "Modo rígido" (Strict mode) que, quando ativado, impede que a própria aplicação seja eliminada enquanto o bloqueio estiver ativo.

E se houver uma emergência real e o Brick estiver longe? A aplicação oferece 5 "Desbloqueios de emergência". É uma rede de segurança necessária, mas como são limitados, pensamos duas vezes antes de os gastar numa vontade momentânea de ir ao Instagram.

Veredicto do Brick: vale a pena?

Pode parecer estranho pagar por um pedaço de plástico com um chip NFC para nos impedir de usar um aparelho que custou centenas de euros. No entanto, o valor do Brick não está no hardware, mas na funcionalidade que ele nos devolve.

Ao fim de umas semana de uso, o seu tempo de ecrã diário cairá quase para metade. O Brick pode transformar o seu telemóvel novamente numa ferramenta utilitária, em vez de uma máquina de slot de dopamina.

Para quem luta contra a distração digital e sente que as ferramentas de software já não chegam, o Brick é, ironicamente, a peça de tecnologia mais libertadora que pode usar.

Perguntas frequentes Como é que o Brick é diferente do Screen Time da Apple ou do Digital Wellbeing do Android? Os limites do Screen Time e do Digital Wellbeing são fáceis de contornar - clica-se em "skip" e volta-se a aceder. O Brick cria uma separação física, exigindo uma nova digitalização para sair, o que reforça a intenção e mantém a tentação fora de alcance. Não consigo simplesmente apagar a app ou arranjar uma solução alternativa? O Brick tem um modo que evita a eliminação da app ou a alteração de definições para anular o bloqueio. O Brick envia internacionalmente? Sim. Enviam para todo o mundo e despacham localmente a partir dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Países Baixos e Canadá. Na maioria dos países, os direitos aduaneiros e impostos são calculados e pré-pagos no checkout. O meu telemóvel é compatível com o Brick? O Brick funciona atualmente com dispositivos Android a correr a versão 12.0 ou superior e com iPhones a correr iOS 16.2 ou superior. O Brick está disponível para Android? Sim. O que posso bloquear com o Brick? Pode bloquear qualquer app no iPhone (exceto a app Telefone, de acordo com a política da Apple) e sites selecionados do Safari a partir da lista aprovada pela Apple. No Android, pode bloquear qualquer app (exceto Telefone e Launcher). Em ambas as plataformas, com o Brick pode criar até 10 modos personalizados - trabalho, família, sono, ginásio e mais. O que acontece se eu perder o meu Brick? O Brick oferece 5 desbloqueios de emergência na app que irão automaticamente desbloquear todas as apps. O Brick sabe as apps que eu bloqueio? Não. Toda a informação de bloqueio é guardada localmente no telemóvel. Como faço Brick ao meu telemóvel sem o dispositivo? Basta manter premido o botão Brick na app durante 3 segundos para bloquear o telemóvel a partir de qualquer local. Ainda precisará do dispositivo físico para desbloquear.