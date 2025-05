China revela a G100: GPU de 6 nm com desempenho equivalente à RTX 4060 da NVIDIA

A indústria chinesa de semicondutores continua a sua marcha acelerada, impulsionada por fortes investimentos estatais e pela necessidade de contornar sanções internacionais. Neste contexto, a Lisuan Technology surge com um anúncio promissor: uma GPU para videojogos com uma capacidade de processamento equiparável à GeForce RTX 4060 da NVIDIA.

O ecossistema chinês de GPU

A China alberga dezenas de empresas dedicadas ao desenvolvimento de GPUs, tanto para o mercado de videojogos como para aplicações de inteligência artificial (IA). O governo chinês tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento destas empresas, ao conceder subsídios enormes como resposta direta às sanções impostas pelos Estados Unidos.

Nomes como Huawei, MetaX, Biren Technology, Moore Threads, Innosilicon, Zhaoxin, Iluvatar CoreX, DenglinAI ou Vast AI Tech destacam-se neste panorama, mas a lista é consideravelmente mais extensa. Dentre todas estas, uma empresa conseguiu recentemente atrair, de forma justificada, os holofotes da indústria de semicondutores: a Lisuan Technology.

📝 Esta startup, fundada em 2021, nasceu no mesmo ambiente fértil gerado pelo conflito tecnológico entre os EUA e a China, que também propiciou a criação de outras empresas como a Moore Threads ou a Biren Technology.

Apesar de ser uma empresa muito jovem, a Lisuan Technology é sustentada por engenheiros veteranos que construíram uma parte significativa da sua carreira profissional nos Estados Unidos. Este cenário é idêntico ao que se verifica com a Moore Threads ou a Biren Technology, que contam com ex-colaboradores da NVIDIA.

Durante esta semana, a Lisuan Technology utilizou a sua conta na plataforma WeChat para divulgar uma novidade de peso: já dispõe de uma GPU para jogos com uma capacidade de processamento equiparável à GeForce RTX 4060 da NVIDIA.

É importante sublinhar que esta afirmação provém da própria Lisuan, pelo que é prudente acolhê-la com reticencia. A veracidade desta declaração só poderá ser confirmada quando o hardware gráfico estiver efetivamente disponível no mercado.

Contudo, as revelações não se ficam por aqui. O aspeto mais significativo é a alegação da empresa de que esta GPU, batizada de G100, é a primeira a ser fabricada integralmente na China, recorrendo à tecnologia de integração de 6 nm.

SMIC poderá ser a parceira de fabrico

A Lisuan não especificou qual o fabricante chinês de semicondutores responsável pela produção deste chip. No entanto, tudo aponta para que seja a Semiconductor Manufacturing International Corp, o maior nome da China no fabrico de circuitos integrados.

Esta empresa já está a produzir, nos seus nós de 6 nm, a GPU para IA Ascend 920 da Huawei, o que torna perfeitamente plausível que seja também responsável pela produção deste novo chip para a Lisuan Technology.

Adicionalmente, a Lisuan partilhou mais alguns dados sobre a sua GPU G100. Ao que tudo indica, será acompanhada por uma quantidade generosa de memória VRAM (embora seja apenas uma conjectura, especula-se que possa ascender a 16 GB).

Apresentará um consumo energético moderado e será compatível com as APIs DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 e OpenGL 3.0. Estas características sugerem que deverá ser capaz de lidar com os videojogos atuais sem problemas de maior, desde que os drivers estejam à altura.

Leia também: