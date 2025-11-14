Apple decidiu ir contra a concorrência do streaming e a Apple TV não terá anúncios

Com o aumento dos preços dos serviços de streaming, todos adotaram a estratégia de lançar um plano com anúncios. Um dos principais resistentes a esta prática foi a Apple TV. E, para já, será essa a decisão, embora a Apple não tenha descartado por completo a possibilidade de um plano com anúncios.

Apple TV não terá anúncios... por agora

Eddy Cue, responsável de serviços da Apple, confirmou que a empresa vai manter o seu modelo premium para a Apple TV, sem qualquer plano com anúncios em desenvolvimento. O executivo não descartou a ideia, acrescentando que “não quero dizer não para sempre”, mas, agora, a Apple está firme na sua posição e não vai adicionar um plano com anúncios ao seu serviço.

A Apple TV custa atualmente 9,99 euros por mês, sendo consideravelmente mais barato que alguns concorrentes. Tem um preço competitivo mesmo em comparação com alguns planos com anúncios oferecidos por outros serviços de streaming. Um plano com anúncios iria reduzir o preço para um valor ainda mais baixo.

Na Netflix, o seu plano com anúncios representa mais de 50% de todas as novas subscrições nos mercados em que está disponível. A estratégia foi tão bem-sucedida que a Netflix até desenvolveu a sua própria plataforma de anúncios. E, claro, este modelo foi imitado por praticamente todos os serviços de streaming, incluindo Amazon Prime Video, Disney+ e outros.

Apple vai contra a concorrência do streaming

Esta abordagem da Apple particularmente singular. O principal negócio da empresa é ainda a venda de hardware com elevada margem de lucro. A Apple TV continua, por isso, a ser mais uma “mais-valia”. É uma vantagem premium para justificar o elevado preço dos seus dispositivos e fidelizar os utilizadores ao seu ecossistema de serviços.

Está disponível noutros dispositivos, e a Apple investe em conteúdos próprios para a plataforma, No final de contas, continua a ser um hobby para a empresa, ocupando uma posição muito baixa na sua lista de fontes de receita. A Apple não tem pressa em vencer a guerra do streaming, e a introdução de anúncios poderia ser vista como uma diluição da imagem premium.

A possibilidade de adicionar anúncios no futuro ainda existe. Aquui, a Apple pode optar por fazê-lo quando o serviço começar a ganhar mais espaço em dispositivos que não sejam da Apple, como os telemóveis Android ou as TVs com sistemas operativos da Google.