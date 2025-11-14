UEFA anuncia aliança global para acabar com as transmissões ilegais dos jogos

Entidade máxima do futebol na Europa, a UEFA acaba de anunciar uma aliança global para reforçar a sua luta contra a pirataria. As transmissões ilegais dos jogos têm representando um grande problema, particularmente devido ao impacto nas receitas dos clubes e dos canais oficiais.

A pirataria representa um desafio significativo para clubes, ligas e organismos internacionais, num problema que parece impossível de resolver.

De facto, a facilidade de acesso a transmissões ilegais, muitas vezes promovidas por plataformas digitais e aplicações não autorizadas, cria perdas financeiras substanciais e prejudica o investimento no desenvolvimento do desporto, em particular no futebol profissional masculino.

Uma vez que o problema afeta diretamente os detentores de direitos de transmissão e alimenta redes ilícitas que operam à escala global, temos conhecido estratégias para colocar um ponto final nesta história.

Recentemente, aliás, informámos que o presidente da LaLiga, Javier Tebas, tinha uma nova estratégia para acabar com a IPTV ilegal, numa abordagem que combina tecnologia forense e rastreabilidade económica.

Mais recente prego no caixão da pirataria apertado pela UEFA

A UEFA passou a integrar a Coalition Against Piracy (CAP) e a Clearing House for Copyright Infringement on the Internet (CUII), numa tentativa de reforçar a capacidade de combate à pirataria e melhorar a recolha de informação em mercados considerados essenciais.

Após anunciar a sua recente colaboração estratégica com a Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), a UEFA confirmou, agora, num comunicado oficial, a adesão a duas outras entidades que irão fortalecer o seu programa de proteção de conteúdos.

Pirataria no mercado asiático é um desafio persistente

Com a entrada na CAP, a divisão antipirataria da Asia Video Industry Association (AVIA), a UEFA reforça o compromisso de salvaguardar os seus conteúdos e os seus parceiros de transmissão na região Ásia Pacífico e, também, noutros territórios.

A adesão à CAP surge como uma forma clara de ampliar as medidas de combate à pirataria e de responder de forma mais eficaz às dificuldades específicas, num mercado em que a pirataria audiovisual continua a representar um desafio persistente.

Combate às transmissões ilegais no mercado alemão

A par disso, a adesão à organização independente alemã CUII garante que a UEFA continua na linha da frente das iniciativas de combate à pirataria, na Alemanha, e reforça o compromisso com a proteção dos seus conteúdos no mercado alemão.

A CUII reúne detentores de direitos desportivos, operadores de televisão, representantes dos setores do cinema, da música e dos videojogos, assim como os principais fornecedores de serviços de internet, na Alemanha.

Além disso, a organização coordena a aplicação de ordens de bloqueio de sites no país e promove melhorias no enquadramento legal que permitem uma atuação rápida e eficaz através da cooperação entre diferentes setores.

UEFA quer o fim das transmissões ilegais dos jogos

A aliança global reúne alguns dos principais detentores de direitos dos setores dos media e do desporto, e pretende atuar contra a pirataria digital por via das seguintes estratégias:

Ações coordenadas de aplicação da lei;

Iniciativas de bloqueio de sites;

Colaboração estratégica com governos e intermediários.

As parcerias anunciadas pela UEFA integram uma estratégia mais ampla destinada a implementar um programa antipirataria de referência no setor. O objetivo passa por proteger os interesses comerciais da UEFA, bem como dos parceiros de transmissão em todos os territórios, abrangendo as competições de clubes e de seleções.