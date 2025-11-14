UEFA anuncia aliança global para acabar com as transmissões ilegais dos jogos
Entidade máxima do futebol na Europa, a UEFA acaba de anunciar uma aliança global para reforçar a sua luta contra a pirataria. As transmissões ilegais dos jogos têm representando um grande problema, particularmente devido ao impacto nas receitas dos clubes e dos canais oficiais.
A pirataria representa um desafio significativo para clubes, ligas e organismos internacionais, num problema que parece impossível de resolver.
De facto, a facilidade de acesso a transmissões ilegais, muitas vezes promovidas por plataformas digitais e aplicações não autorizadas, cria perdas financeiras substanciais e prejudica o investimento no desenvolvimento do desporto, em particular no futebol profissional masculino.
Uma vez que o problema afeta diretamente os detentores de direitos de transmissão e alimenta redes ilícitas que operam à escala global, temos conhecido estratégias para colocar um ponto final nesta história.
Recentemente, aliás, informámos que o presidente da LaLiga, Javier Tebas, tinha uma nova estratégia para acabar com a IPTV ilegal, numa abordagem que combina tecnologia forense e rastreabilidade económica.
Mais recente prego no caixão da pirataria apertado pela UEFA
A UEFA passou a integrar a Coalition Against Piracy (CAP) e a Clearing House for Copyright Infringement on the Internet (CUII), numa tentativa de reforçar a capacidade de combate à pirataria e melhorar a recolha de informação em mercados considerados essenciais.
Após anunciar a sua recente colaboração estratégica com a Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), a UEFA confirmou, agora, num comunicado oficial, a adesão a duas outras entidades que irão fortalecer o seu programa de proteção de conteúdos.
Pirataria no mercado asiático é um desafio persistente
Com a entrada na CAP, a divisão antipirataria da Asia Video Industry Association (AVIA), a UEFA reforça o compromisso de salvaguardar os seus conteúdos e os seus parceiros de transmissão na região Ásia Pacífico e, também, noutros territórios.
A adesão à CAP surge como uma forma clara de ampliar as medidas de combate à pirataria e de responder de forma mais eficaz às dificuldades específicas, num mercado em que a pirataria audiovisual continua a representar um desafio persistente.
Combate às transmissões ilegais no mercado alemão
A par disso, a adesão à organização independente alemã CUII garante que a UEFA continua na linha da frente das iniciativas de combate à pirataria, na Alemanha, e reforça o compromisso com a proteção dos seus conteúdos no mercado alemão.
A CUII reúne detentores de direitos desportivos, operadores de televisão, representantes dos setores do cinema, da música e dos videojogos, assim como os principais fornecedores de serviços de internet, na Alemanha.
Além disso, a organização coordena a aplicação de ordens de bloqueio de sites no país e promove melhorias no enquadramento legal que permitem uma atuação rápida e eficaz através da cooperação entre diferentes setores.
UEFA quer o fim das transmissões ilegais dos jogos
A aliança global reúne alguns dos principais detentores de direitos dos setores dos media e do desporto, e pretende atuar contra a pirataria digital por via das seguintes estratégias:
- Ações coordenadas de aplicação da lei;
- Iniciativas de bloqueio de sites;
- Colaboração estratégica com governos e intermediários.
As parcerias anunciadas pela UEFA integram uma estratégia mais ampla destinada a implementar um programa antipirataria de referência no setor. O objetivo passa por proteger os interesses comerciais da UEFA, bem como dos parceiros de transmissão em todos os territórios, abrangendo as competições de clubes e de seleções.
Aproveitem e acabem de vez com a bola porque não tarda temos zucas e machas a comentar futebol na tv.
“e machas”
São milhares os serviços, muitos com redundância geográfica, redundância de DNS, redundância de vpn, é praticamente impossível bloquearem muitos serviços, e se arranjarem forma os serviços iptv vão para cima de privacy networks e resolvem o problema por mais 10 anos.
UEFA, jogos dos Campeões Europeus? São para esquecer, travam muito. Os outros jogos enfim, com o rádio acompanha-se o jogo e vê-se os lances em diferido.
Nem isso querem permitir?