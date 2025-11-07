PplWare Mobile

Esta é a nova estratégia da LaLiga para acabar com a IPTV ilegal

· Segurança 17 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Pedro Pragal says:
    7 de Novembro de 2025 às 13:19

    A unica estrategia simples é porem os jogos em canal aberto e deixarem de pagar milhoes a futebolistas. Ganham todos

  2. B@rão Vermelho says:
    7 de Novembro de 2025 às 13:27

    Em tempos ouvi um debate sobre as vantagens e desvantagens dos canais de desporto pagos, um dos especialista dizia que se o sinal for aberto e fazerem publicidade projetada tipo no circulo de meio campo, e nas linhas laterais provavelmente é mais lucrativo que a atual forma de subscrição, dizia ele, que podias cobrar mais caro a publicidade porque tinhas muitos mais espectadores em sinal aberto.
    Na paginas tantas estas figuras de alguma forma também distribuem o sinal de forma pirata e querem é acabar com a concorrência, se dá assim tanto dinheiro e tendo eles acessos privilegiados não me admiro que de alguma forma sejam concorrência na pirataria.

  3. Artilheiro says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:08

    Se as pessoas não fossem tão obcecadas pelo futebol, eles tinham que baixar os preços. É melhor forma que os governos têm, de entreter as pessoas.

  4. Tug@Tek says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:18

    Mais uma vez Errado!
    A única forma de acabarem com isto é proporcionar a quem usa IPTV ilegal, que a possa usar legalmente, pelo mesmo valor, ou muito aproximado, só tinham a ganhar….
    Em Espanha não sei, mas em Portugal é quase escandaloso ter de pagar +/- 50€ /mês para ver os jogos do campeonato nacional. Este valor para negócios (bares etc. ) até consigo entender, pois, estes fazem muito negócio, mas para particulares 50€ mês num ordenado médio nacional acho que está desproporcionado.

    • David Guerreiro says:
      7 de Novembro de 2025 às 15:03

      A SporTV doméstica são 25€ por mês, para bares é à volta de 70€. 25€ por mês nem acho muito, pois muita gente gasta bem mais do que isso em tabaco, raspadinhas, e outros vícios. Quem não tem dinheiro, não tem vícios.

  5. Joao Ptt says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:22

    É altura de todos ajudarem o mundo do futebol ao não consumirem IPTV ilegal para ver futebol, e passarem a não ver futebol onde quer que seja, e mudarem o foco para outra coisa, sei lá, canais de bricolage.

    A ver se malta relacionada com o futebol vai finalmente trabalhar a sério.

  6. David Guerreiro says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:39

    Os fornecedores de IPTV resolvem o problema com facilidade, em vez de aceitarem pagamentos em moeda fiduciária, passa a ser criptomoeda. E a LaLiga fica a chuchar no dedo.

  7. guilherme says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:46

    Deixem de consumir futebol, já chega de manter jogadores a ganhar milhões ao ano…

    • outro_chegano says:
      7 de Novembro de 2025 às 15:17

      deixar de consumir futebol implica deixar de apostar, portanto, é remar contra a maré 🙂

    • JAlves says:
      7 de Novembro de 2025 às 15:22

      Quanto ganham os pilotos de F1, os(as) tenistas do top 30, os golfistas, os jogadores da NBA, NFL, NHL, etc?
      Ganham milhões porque existe público interessado no que fazem. E isso nunca vai mudar.
      Se não for o futebol é outro desporto ou ocupação qualquer.
      O futebol é rei no mundo porque é um deporto muito fácil de praticar em qualquer lado: uma bola feita de trapos ou jornais e dois paus a servir de baliza, alido à vontade de mostrar que se consegue fazer com os pés aquilo que muitos não conseguem fazer com as mãos. E já está.
      Vai sempre atrair multidões porque a maioria das pessoas (mais os homens mas agora também as mulheres) já tentou e fica impressionado como é que existem alguns que o fazem tão bem.
      Ah… sem falar na paixão clubística!

  8. Pirata says:
    7 de Novembro de 2025 às 15:36

    L O L

