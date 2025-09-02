Google nega ataque contra 2,5 mil milhões de contas do Gmail

A história ganhou força desde há alguns dias e dava conta de um ataque massivo de hackers contra o Gmail. Ao todo seriam 2,5 mil milhões de contas afetadas e era urgente mudar as passwords de cada uma delas. Afinal, e segundo a Google, este ataque nunca aconteceu e as contas do Gmail estão seguras como sempre estiveram.

Google nega ataque contra Gmail

A Google veio a público desmentir os rumores que circularam na Internet sobre um alegado ataque hacker. Este teria comprometido 2,5 mil milhões de contas de Gmail. A empresa, através de uma publicação no seu blog oficial, esclareceu tudo. Os boatos resultaram de um mal-entendido com um incidente de segurança que afetou um dos seus parceiros de negócio, a Salesforce, um serviço de cloud.

Os rumores, que ganharam força na última semana em vários sites norte-americanos, sugeriam que a Google estaria a notificar utilizadores para alterarem as suas palavras-passe. Esta situação seria devido a uma intrusão massiva. No entanto, a gigante tecnológica sublinhou que não houve qualquer ataque aos seus sistemas.

"Os sistemas da Google não foram acedidos", afirmou a empresa, assegurando que o Gmail, com 1,8 mil milhões de contas ativas, permanece seguro. A empresa esclareceu que a confusão se deveu a um problema num sistema interno. Esteve relacionado com o Google Ads, que armazenava apenas informações básicas de contacto comercial, sem qualquer ligação a dados de utilizadores do Gmail.

Medidas que devem ser tomadas nas contas

A situação teve origem na mesma semana em que a Google tinha publicado uma atualização sobre a Salesforce, recomendando aos seus clientes a troca das suas palavras-passe. Este aviso, destinado a um público específico, terá sido o ponto de partida para a disseminação dos rumores que, rapidamente, ganharam proporções alarmantes.

Apesar de ter desmentido a fuga de dados, a Google aproveitou a oportunidade para reforçar a importância das boas práticas de segurança online. A empresa recomenda que os utilizadores criem palavras-passe fortes e únicas para cada serviço, ativem a autenticação em dois passos e, sempre que possível, utilizem chaves de acesso que permitem a autenticação por biometria.

Adicionalmente, a Google alertou para o perigo das tentativas de phishing, que podem ocorrer independentemente de fugas de dados. Sublinha ainda a importância de verificar sempre a autenticidade de e-mails e sites antes de fornecer qualquer informação pessoal.