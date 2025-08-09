Recall continua a espiar! IA da Microsoft ainda guarda informação sensível
A Microsoft tenta a todo o custo trazer a IA para o Windows. Quer tornar esta ferramenta um assistente do utilizador e por isso criou as ferramentas necessárias. O Recall, bem conhecido pelos seus problemas, é uma delas. A mais recente investigação comprovou que afinal o Recall, a IA da Microsoft, ainda guarda informação sensível que não devia.
Recall continua a espiar os utilizadores!
A controversa ferramenta de IA do Windows 11 , o Windows Recall, ainda está longe de ser privada. E pode nunca ser. Uma nova análise descobriu que continua a captar números de cartão de crédito, nomes de utilizador e palavras-passe, além de outros dados críticos.
O Windows Recall requer um chip de IA para funcionar, pelo que só está disponível em novos portáteis com uma NPU, que integram o Copilot+. A sua função é lembrar-se de coisas que fez com o seu PC quando necessário, como um local ou site que visitou, o conteúdo de um e-mail ou uma aplicação cujo nome não se consegue lembrar. A controvérsia reside na forma como ele o faz.
Esta aplicação faz uma captura de ecrã do ambiente de trabalho a cada poucos segundos, guarda-a no disco rígido e utiliza-a para treinar uma IA que localizará o que se procura. Estas capturas são encriptadas e armazenadas de forma segura. Em teoria, ninguém consegue aceder a elas, mas não há nenhuma garantia de que um hacker, um criminoso ou uma IA não consigam um dia quebrar essa proteção.
IA da Microsoft guarda informação sensível
E embora tenha melhorado, o Windows Recall ainda captura contas de utilizadores, palavras-passe, cartões de crédito e outras informações confidenciais, de acordo com uma análise de segurança. O Windows Recall funciona bem quando a captura de ecrã contém palavras reconhecíveis e óbvias. Em seguida, desfoca todas essas informações na captura de ecrã guardada ou não guarda nada.
No entanto, o problema surge quando as palavras-chave padrão não estão presentes. Por exemplo, se inadvertidamente se guardar um documento de texto com as palavras-passe, algo que muitas pessoas fazem, e não incluir palavras como "palavra-passe" o Windows Recall captura o ecrã.
Se um campo disser "SS", referindo-se à Segurança Social, desfoca-o, mas se disser "Seg. Soc", não. Se o número do cartão de crédito estiver parcialmente coberto por outra janela, captura-o, e assim sucessivamente. É algo muito difícil de evitar, porque cada pessoa lida com a sua informação privada de uma forma diferente. Isto também se aplica a lojas, bancos e outros sites.
Recall é apenas malware sancionado pela Microsoft.