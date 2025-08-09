Vai poder usar o GPT-5 no Apple Inteligence com o iOS, iPad OS e macOS 26

A Apple está a fazer todos os esforços para dar aos utilizadores as melhores ferramentas de IA, algo que não tem corrido como esperado. Depois de muitos atrasos e alguma deceção, os utilizadores esperam pela integração de novos modelos. A boa notícia agora é que vão poder usar o GPT-5 no Apple Inteligence com o iOS, iPad OS e macOS 26.

Usar o GPT-5 no Apple Inteligence em breve

A OpenAI lançou finalmente o seu aguardado modelo GPT-5 esta semana, proclamando-o, sem surpresas, o melhor até agora em termos de codificação, precisão, segurança e muito mais. O CEO Sam Altman chegou mesmo a comparar o salto de qualidade com a primeira vez que o iPhone adotou um ecrã Retina numa conferência de imprensa antes do anúncio. Realmente, um grande assunto.

Dada a integração do ChatGPT com o Apple Intelligence, todos questionam quando é que o modelo mais recente de IA chegará aos dispositivos compatíveis. A resposta é mais cedo do que tarde. A Apple confirma afirma que o Apple Intelligence utilizará o GPT-5 no iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

Estas atualizações de software deverão chegar na sua forma final, como tradicionalmente acontece, no final do verão, pelo que não terá de esperar muito. No mesmo evento de lançamento do iPhone 17 a Apple deverá revelar ao mundo as versões finais do iOS, iPad OS e macOS 26, como sempre fez.

Vai acontecer já no iOS, iPad OS e macOS 26

Atualmente, o ChatGPT é um complemento opcional ao modelo de IA da Apple. Pode ser acedido pela Siri quando faz um pedido que a Inteligência Artificial da Apple, por si só, pode não conseguir satisfazer. O ChatGPT também se integra com o Controlo de Câmara na app Câmara do seu iPhone para saber mais sobre o seu ambiente. Quem ligar a sua conta ChatGPT, pode guardar os seus pedidos no seu histórico pessoal.

O ChatGPT precisa ser ativado como uma extensão do Apple Intelligence nas definições. Quem o desativar, não terá de se preocupar com a Siri a recorrer a este modelo externo. A OpenAI afirma que o GPT-5 é o seu modelo mais seguro até à data. Isto graças a uma nova funcionalidade chamada Safe Completions. Significa que tentará dar a resposta mais útil possível nos parâmetros de segurança impostos pelo criador.

O GPT-5 é gratuito para todos, mas a OpenAI oferece planos pagos por camadas para utilizadores mais assíduos, desde a subscrição ChatGPT Plus de 20 dólares por mês até ao plano Pro de 200 dólares por mês, que oferece utilização ilimitada. Se tiver um destes planos, pode fazer login através do Apple Intelligence e obter os mesmos benefícios.