Há um truque para tornar os modelos de IA mais fiáveis: falar mal com eles

Autor: Rui Neto

  1. Max says:
    27 de Outubro de 2025 às 14:55

    Lido com as IA chatbots: ChatGPT, Perplexity Pro, Gemini e, ocasionalmente, Claude e Copilot.
    O que tenho a dizer é que duma vez que me “abespinhei” com uma IA ela abespinhou-se comigo. Fui bastante ríspido a dizer-lhe que estava a asneirar na resposta que me dava e defendeu a resposta que tinha dado com unhas e dentes. Normalmente, se eu explicar que está a asneirar responde “tem razão”, pacificamente.
    Andar com salamaleques com uma IA não adianta o que quer que seja, mas ser ríspido (abespinhado) não creio que adiante nada para se obter uma resposta mais rigorosa.
    Agora – e no que interessa – é preciso estar de pé atrás com as respostas das IA, porque inventam/distorcem com frequência. E tendem a concordar com quem faz a pergunta como sendo um facto em que apoiam a resposta. Um exemplo: com base num post que encontrei, pedi a várias IA um resumo do poema “O velho em lágrimas” (que não existe) de João Cruz e Sousa. Várias IA responderam-me, corretamente, que o poema com esse título não existia, que o que escreveu tem o título “Velho”. Mas uma IA (Perplexity) respondeu: “O velho em lágrimas”, frequentemente referido apenas como “Velho” (…). Parece insignificante, mas a tendência para concordar com a questão, distorceu a resposta. O que já me habituei foi a fazer copy/paste da mesma questão em várias IA e comparar as respostas. Por enquanto, nas diferentes IA, ainda não existe “One ring to rule them all” (o anel para todos dominar) – quando (e se) existir, a coisa complica-se.

