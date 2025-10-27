Há um truque para tornar os modelos de IA mais fiáveis: falar mal com eles
Muitos utilizadores tratam os chatbots de IA com a mesma cortesia reservada a uma interação humana, usando expressões como "por favor" e "obrigado". No entanto, um estudo recente sugere que esta amabilidade pode, paradoxalmente, diminuir a precisão das respostas que recebemos.
Estudo revela: a indelicadeza compensa no uso de IA
Se é uma daquelas pessoas que cumprimenta o ChatGPT e lhe agradece no final, talvez não esteja a extrair o máximo potencial da ferramenta. Investigadores da Universidade da Pensilvânia decidiram explorar se o tom utilizado nos prompts de IA influencia a qualidade dos resultados e a conclusão é, no mínimo, surpreendente: ser mais direto, ou até mesmo rude, parece tornar os modelos de linguagem mais fiáveis.
A investigação, divulgada no portal How to AI, analisou o impacto de diferentes tonalidades na formulação de perguntas. Para tal, foi criada uma lista de 50 questões de áreas diversas como história, ciência e matemática. Cada pergunta foi submetida ao ChatGPT-4o utilizando cinco tons distintos: muito cortês, cortês, neutro, grosseiro e muito grosseiro.
Os resultados, obtidos após dez rondas de testes com todas as variações, são bastante claros. Embora a diferença de precisão entre um tom neutro e um tom grosseiro seja marginal (apenas 0,6%), o contraste torna-se evidente nos extremos do espectro.
Ao utilizar uma abordagem "muito cortês", a taxa de acerto média das respostas foi de 80,8%. Em contrapartida, com um tom "muito grosseiro", a precisão subiu para 84,8%, representando um aumento de 4%.
O custo oculto da cortesia
A tendência para tratar os chatbots com amabilidade parece ser a norma. Um inquérito realizado no final de 2023 revelou que pelo menos 70% dos inquiridos admitiram usar "por favor" e "obrigado" nas suas interações com a IA. As razões apontadas variam entre o hábito, a educação e a convicção de que "é o correto a fazer". Curiosamente, uma pequena percentagem confessou fazê-lo por receio de uma futura rebelião dos robôs.
Independentemente da motivação, esta cortesia digital tem um custo real e significativo. Palavras como "por favor" e "obrigado" aumentam o número de tokens (unidades de texto) processados pelo modelo, o que se traduz num maior consumo de eletricidade e água nos centros de dados.
Embora não existam números exatos, Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou que a amabilidade dos utilizadores já custou à empresa "dezenas de milhões de dólares bem gastos".
Apesar dos avanços notáveis, os modelos de linguagem continuam a ter "alucinações" e não são infalíveis. Contudo, muitas vezes, a responsabilidade por uma resposta imprecisa não recai sobre o modelo, mas sim sobre a forma como a instrução é formulada.
Existem técnicas para criar um prompt eficaz, e evitar a cordialidade excessiva ou "muletas" linguísticas como "se for possível, gostaria que..." é uma delas. O objetivo não é ser ofensivo, mas sim direto e claro. Quanto mais concisa e precisa for a sua instrução, melhor será o resultado final.
Lido com as IA chatbots: ChatGPT, Perplexity Pro, Gemini e, ocasionalmente, Claude e Copilot.
O que tenho a dizer é que duma vez que me “abespinhei” com uma IA ela abespinhou-se comigo. Fui bastante ríspido a dizer-lhe que estava a asneirar na resposta que me dava e defendeu a resposta que tinha dado com unhas e dentes. Normalmente, se eu explicar que está a asneirar responde “tem razão”, pacificamente.
Andar com salamaleques com uma IA não adianta o que quer que seja, mas ser ríspido (abespinhado) não creio que adiante nada para se obter uma resposta mais rigorosa.
Agora – e no que interessa – é preciso estar de pé atrás com as respostas das IA, porque inventam/distorcem com frequência. E tendem a concordar com quem faz a pergunta como sendo um facto em que apoiam a resposta. Um exemplo: com base num post que encontrei, pedi a várias IA um resumo do poema “O velho em lágrimas” (que não existe) de João Cruz e Sousa. Várias IA responderam-me, corretamente, que o poema com esse título não existia, que o que escreveu tem o título “Velho”. Mas uma IA (Perplexity) respondeu: “O velho em lágrimas”, frequentemente referido apenas como “Velho” (…). Parece insignificante, mas a tendência para concordar com a questão, distorceu a resposta. O que já me habituei foi a fazer copy/paste da mesma questão em várias IA e comparar as respostas. Por enquanto, nas diferentes IA, ainda não existe “One ring to rule them all” (o anel para todos dominar) – quando (e se) existir, a coisa complica-se.