Poderá um míssil enviado do Irão atingir Portugal?

A instabilidade no Médio Oriente volta a levantar uma questão que muitos fazem: existe risco real de um míssil do Irão chegar à Europa, em especial a Portugal?

Irão não têm mísseis balísticos intercontinentais

Entre Irão e Portugal a distância é de cerca de 4.000 a 5.000 km. Para cobrir essa distância, seriam necessários mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), algo que não faz parte do arsenal operacional confirmado de Teerão.

O Irão tem investido fortemente em tecnologia balística, mas os sistemas conhecidos ficam aquém:

Shahab-3 missile: alcance até ~1.300 km

Sejjil missile: pode chegar aos ~2.000–2.500 km

Na prática, estes mísseis não conseguem atingir a Europa Ocidental, muito menos Portugal.

Existem indícios de que o Irão poderá estar a desenvolver tecnologia com maior alcance. Ainda assim, não há confirmação pública de um míssil capaz de atingir alvos tão distantes como o território português.

A Europa tem vários sistemas de defesa aérea e antimíssil, mas não existe (ainda) um “escudo único” totalmente integrado como, por exemplo, o de Israel. Em vez disso, há uma combinação de sistemas nacionais + coordenação da NATO.