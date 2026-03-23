Partilha de localização em tempo real nas mensagens do Android chega a todos

A Google trabalha há algum tempo para adicionar a partilha de localização em tempo real ao Google Mensagens. Os primeiros relatos sobre o recurso surgiram há quase um ano. Foi finalmente oficializado como parte da atualização de março de 2026 do Android, mas como é típico da Google, não chegou na altura. Agora, parece que está a libertar o recurso gradualmente.

Partilha de localização em tempo real nas mensagens

Já pode partilhar a sua localização numa conversa no Google Mensagens. Mas agora a Google está a adicionar a opção de partilhar a sua localização em direto, para que seja atualizada em tempo real (via Reddit ). Esta funcionalidade será especialmente útil quando estiver atrasado para encontrar um amigo ou familiar. Poderá partilhar a sua localização ao vivo para que possam acompanhar o seu trajeto em tempo real.

Embora ainda não acessível a todos, esta novidade já foi reportada por muitos utilizadores, em especial quem tem smartphones Pixel com a mais recente versão beta do Android 17. Ao contrário de outros ícones, a opção de partilha de localização em tempo real aparece a verde para chamar a atenção imediatamente.

Existem definições predefinidas para 1 hora ou apenas para hoje, mas pode selecionar a opção Duração personalizada para definir um período de tempo tão curto como um minuto ou tão longo como 24 horas. A opção de partilha de localização em tempo real aparentemente funcionará tanto para conversas com RCS como para conversas sem RCS.

Google dá novidade a todos os utilizadores do Android

Funciona através do Find Hub da Google e, portanto, não é claro como funcionará para os utilizadores de iPhone. Presumivelmente, receberão um link do Google Maps. A antiga opção "Localização única" foi movida para o final. Funciona como antes, enviando um link de localização do Google Maps para o destinatário.

Ao partilhar a sua localização com um contacto, aparece um banner no chat mostrando durante quanto tempo a localização será partilhada. Se a partilha de localização em tempo real estiver ativa, será apresentado um ícone de ponto verde no ícone "+" do Google Mensagens. Isto não ativará o indicador de ponto verde na barra de estado.

Ao que tudo indica, a Google está a implementar a partilha de localização em tempo real no Google Mensagens de forma gradual, tanto para os utilizadores da versão beta como da versão estável. Portanto, pode demorar algum tempo até que o recurso chegue ao seu telemóvel.