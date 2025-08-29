Ajuda para escrever mensagens no WhatsApp? Chegou a IA para apoiar

A Meta continua a apostar forte no que o WhatsApp dá aos utilizadores. O foco agora é na IA e no que esta consegue adicionar, sempre com a privacidade em mente. A mais recente novidade chama-se o Writing Help e quer ajudar os utilizadores a melhorar as suas mensagens.

O WhatsApp anunciou o Writing Help, uma nova funcionalidade disponível para utilizadores de língua inglesa nos EUA e em "vários outros países", com mais funcionalidades planeadas para o futuro. Como pode imaginar, este é um recurso focado no LLM que ajuda a reformular ou alterar o tom das mensagens. Após escrever uma mensagem, toca-se no ícone do lápis para obter sugestões geradas pela IA em diferentes estilos, como profissional ou engraçado.

A Meta descreve de forma muito clara os seus objetivos para esta novidade. Indica que "às vezes, sabe o que quer dizer, mas precisa de uma pequena ajuda para o dizer. É por isso que hoje apresentamos o Writing Help. Pode rever as sugestões da IA ​​em vários estilos, como profissional, engraçado ou de apoio, que pode selecionar ou continuar a editar para transmitir a mensagem perfeita".

O WhatsApp garante que esta funcionalidade não compromete a privacidade, uma vez que é construída com a tecnologia de Processamento Privado desenvolvida pela Meta. Este sistema foi concebido para potenciar as capacidades de IA, como o resumo de mensagens, sem que a empresa leia o conteúdo das mensagens.

Os pedidos do seu dispositivo são encriptados de ponta a ponta e encaminhados por um retransmissor de terceiros utilizando um protocolo chamado Oblivious HTTP (OHTTP), que oculta o endereço IP. O processamento real ocorre dentro de uma máquina virtual segura e confidencial que impede o próprio Meta de aceder aos dados. Assim que a IA gera a resposta, os dados da mensagem são descartados.

Claro que muitos ainda não confiam totalmente nestas novas funcionalidades e na forma como os seus dados são tratados pela Meta. Para esses, o WhatsApp assegura que a utilização de recursos com Processamento Privado é opcional, pelo que o Writing Help está desativado por defeito.

Entretanto, os anúncios estão a chegar ao WhatsApp. A aplicação de mensagens conseguiu, de alguma forma, permanecer sem anúncios desde que a Meta a comprou por uns impressionantes 19 mil milhões de dólares em 2014, mas isso está prestes a mudar. A boa notícia para alguns é que os anúncios aparecerão entre as atualizações de estado, e não as conversas privadas. Além dos anúncios, o Meta permite que as pessoas paguem para promover os canas a um público mais vasto.