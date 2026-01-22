O Android Auto 16.0 já chegou e traz novidades para os controlos da interface

A Google continua a apostar no seu sistema dedicado aos automóveis e a desenvolver algumas melhorias para simplificar a utilização. Agora a atualização do Android Auto 16.0 chegou e já está a ser lançado numa versão estável e introduz uma nova interface unificada para os controlos de música em aplicações compatíveis.

Android Auto 16.0 já chegou e traz novidades

A Google iniciou finalmente a distribuição estável do Android Auto 16.0, uma atualização que introduz um novo design para os controlos de reprodução de música. Após meses de testes, o design de controlo reformulado começa a chegar a todos os utilizadores, marcando uma das mudanças visuais mais significativas do Android Auto nos últimos meses.

O novo design afeta diretamente a forma como as aplicações de música como o Spotify ou o YouTube Music são controladas no Android Auto. A principal novidade é a reorganização completa dos botões de reprodução: os controlos de reprodução, pausa e mudança de faixa foram movidos para o lado esquerdo do ecrã, abandonando o design centralizado que acompanhou o sistema durante anos.

Esta mudança pode ser desconcertante para muitos utilizadores, uma vez que desenvolveram uma forte memória muscular para interagir com o Android Auto ao longo do tempo. No entanto, a Google optou por uma abordagem mais coerente e funcional a longo prazo, concebida especificamente para melhorar a consistência entre aplicações.

Mudanças importantes nos controlos da interface

Outra das mudanças mais notáveis ​​é a adição de uma barra de progresso ondulada, que confere dinamismo e um aspeto mais moderno à interface. Embora não introduza nenhuma funcionalidade nova, reforça a sensação de utilizar um sistema com um design renovado.

Graças a esta mudança, baseada num modelo comum, todas as aplicações de música que adotarem o novo formato oferecerão exatamente a mesma estrutura visual. Além disso, quaisquer melhorias futuras que a Google faça neste modelo serão implementadas automaticamente em todas as aplicações compatíveis, evitando diferenças de design entre serviços.

Agora que está lançada, a distribuição desta nova versão do Android Auto 16.0 está a ser gradual. Quem ainda não recebeu a atualização, poderá ter de aguardar algumas horas ou dias para a receber e assim explorar todas estas novidades da interface e de controlo.