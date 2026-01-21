Medicina italiana faz história: um transplante simultâneo de rim e fígado de um dador vivo

A medicina de transplantes em Itália alcançou recentemente um marco histórico no Hospital Papa Giovanni XXIII, em Bérgamo. Através de um procedimento altamente complexo, uma menina de sete anos recebeu dois órgãos do seu progenitor, pondo fim a anos de tratamentos debilitantes.

Inovação nos transplantes em Bérgamo, Itália

O Hospital Papa Giovanni XXIII marcou a sua posição na vanguarda da medicina europeia ao realizar a primeira doação combinada de órgãos de um dador vivo em Itália. Um homem de 37 anos, natural da Sérvia, submeteu-se a uma intervenção para doar um rim e um segmento do seu fígado à filha de sete anos.

A criança era portadora de uma patologia genética pouco comum que causava a falência progressiva de órgãos vitais. Desde muito nova, a sua rotina era ditada por sessões de diálise exaustivas, que chegavam a durar cinco horas por dia.

O quadro clínico agravou-se com o aparecimento de uma cirrose hepática, tornando insuficiente a realização de um transplante isolado de rim. Perante a ausência de soluções terapêuticas no seu país de origem, o Ministério da Saúde da Sérvia solicitou o apoio dos especialistas italianos.

Dada a natureza excecional do procedimento, a equipa médica teve de superar não só barreiras clínicas, mas também rigorosos protocolos legais. Antes de avançarem para o bloco operatório, foi necessária a validação de uma comissão regional e do Ministério Público de Bérgamo, visto que a legislação italiana regula de forma muito estrita as doações em vida, especialmente quando envolvem a remoção simultânea de dois órgãos.

Um novo horizonte sem dependência hospitalar

O transplante, que se prolongou por diversas horas, foi coroada de sucesso. Tanto o pai como a filha apresentaram uma recuperação rápida e sem complicações, tendo já recebido a respetiva alta hospitalar.

Os relatos da família descrevem uma transformação notável na qualidade de vida da criança, que recuperou o apetite e a energia que a doença lhe tinha retirado. Anteriormente, a fadiga extrema impedia-a de realizar atividades simples, como brincar ou interagir com os seus amigos.

Embora a menina deva permanecer em Bérgamo para acompanhamento médico mensal durante os próximos tempos, o seu quotidiano passará a ser semelhante ao de qualquer outra criança da sua idade.

Livre da dependência de máquinas e cateteres, o regresso ao percurso escolar é agora um objetivo concreto. Este êxito clínico reafirma a importância da cooperação médica internacional e abre precedentes para o tratamento de casos pediátricos complexos em toda a Europa.

