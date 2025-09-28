Novo bug no Android Auto e afeta o controlo do volume da música e da navegação

O Android Auto 15.3 é uma atualização promissora e que está já a ser avaliada por muitos no programa de testes desta app da Google. Apesar de ser estável e trazer algumas novidades, os proprietários de certos veículos detetaram um novo problema estranho. Um bug que afeta o controlo do volume da música e da navegação.

Há um novo bug no Android Auto

Os utilizadores do Android Auto detetaram um novo bug que impede que o volume dos media seja corretamente ajustado em alguns veículos. Isto acontece precisamente quando a Google começou a lançar a atualização 15.3 para os participantes do programa beta.

A operação básica dos controlos de multimédia é simples e bem conhecida de todos os utilizadores. Ao reproduzir música, o condutor do carro pode utilizar os botões no volante ou no sistema de áudio para ajustar o volume, aumentando-o ou diminuindo-o.

Problema afeta o controlo do volume

Se a navegação GPS estiver ativa e forem fornecidos comandos de voz, os mesmos controlos ajustarão o volume da orientação. Ao terminar, e se ao utilizar novamente os controlos, estes vão ajustar o volume da música novamente.

No entanto, os utilizadores relatam que o controlo de volume só funciona uma vez após iniciar o Android Auto. Ao ser ajustado durante o comando de voz, o sistema bloqueia e deixa de permitir alterar o volume da música ou de outros suportes. Para o restaurar, os condutores devem parar o veículo e selecionar manualmente a fonte de música.

Reflete-se ma música e na navegação

Este problema parece afetar principalmente os veículos Renault e Dacia, sugerindo uma possível incompatibilidade entre o Android Auto e o software destes automóveis. Entretanto, a versão 15.3 já chegou aos utilizadores beta e, se não for detetado nenhum bug importante nos próximos dias, o lançamento geral deverá começar até ao final da semana.

Ainda não é claro se esta atualização irá corrigir o problema de controlo de volume, uma vez que os afetados estão a utilizar versões mais antigas da aplicação. A Google certamente que estará a avaliar esta situação e a preparar uma correção rapidamente.