Android traz mudança que dá nova vida à bateria do smartphone

A bateria é sempre um elemento essencial nos smartphones e mantê-la cuidada e com consumo mínimos é importante. Assim, a Google terá agora dado um passo importante nesse sentido. O Android terá mudança que dá nova vida à bateria do smartphone e tudo virá pela Play Store.

Android traz mudança à bateria

Independentemente do smartphone Android, a mais recente atualização do Google irá melhorar significativamente a duração da bateria e a utilização diária. Embora muitos fatores afetem a duração da bateria, as aplicações com consumo excessivo de energia são os principais responsáveis. A Google sabe disso e, por isso, acaba de atualizar a Google Play Store com uma nova funcionalidade muito útil para os utilizadores.

O mais importante: não tem de fazer nada. A mudança será implementada automaticamente e vê-la-á refletida na sua utilização da loja e nas aplicações que descarregar. O que fizeram a Google e o Android? Modificaram os requisitos de consumo de energia das aplicações publicadas na Play Store. Basicamente, o Android modificou os seus algoritmos para que as aplicações com consumo excessivo e injustificado de bateria caíssem nas listas de recomendações.

Por outras palavras, estão em posições inferiores, desencorajando os utilizadores a instalá-los e, consequentemente, a consumir a bateria. O Android implementou novas diretrizes na Play Store. No seu blogue, a empresa foi bastante clara: se 5% das sessões nos últimos 28 dias forem excessivas, a aplicação será considerada como consumindo mais recursos do que deveria e a sua classificação na loja começará a cair.

Tudo começa pela Play Store

Além disso, todas estas aplicações também incluirão um novo aviso vermelho no seu cartão na Play Store, indicando que se trata de uma aplicação com um consumo excessivo de recursos, que não foi otimizada e pode esgotar a bateria do seu telemóvel muito mais rapidamente do que o normal. Esta é uma ótima notícia para todos. Para começar, a Google está a incentivar os programadores a otimizarem as suas aplicações para que consumam menos energia quando não estão a ser utilizadas.

Por outro lado, os utilizadores terão a garantia de que as aplicações descarregadas sem o aviso estarão dentro dos limites normais de utilização e não reduzirão drasticamente a duração da bateria. Então, aplicações como jogos exigentes enquadram-se nesta categoria? Não exatamente. O Google não mede a quantidade de energia que uma aplicação necessita para determinar se consome recursos em excesso. Centra-se no consumo de energia supérfluo — aquele que ocorre sem justificação e poderia ser eliminado com alguns ajustes no código.

O consumo de energia de uma aplicação precisa de ser justificado à Google, e não o fazer significa que a aplicação cairá no ranking de recomendações da loja. Há também um alerta que os utilizadores verão ao tentar instalar. O Android e a Google estão a ultimar os detalhes desta nova medida e a informar os programadores. A empresa concedeu um período de carência de alguns meses. A partir de 1 de março de 2026, as aplicações que não reduzirem o consumo desnecessário começarão a ser penalizadas.