Novas regras da Google podem acabar com lojas de apps alternativas no Android

Há poucos dias, a Google colocou em alerta muitas empresas dedicadas a criar aplicações para Android. A empresa estabeleceu novas regras para a instalação de apps no seu sistema utilizando ficheiros APK, ignorando a Play Store. Estas regras podem trazer problemas às lojas externas e a F-Droid pode ser a primeira a cair.

O fim das lojas de apps alternativas no Android?

Esta mudança visa minimizar a instalação de aplicações fraudulentas. A verdade é que poderá causar danos irreparáveis ​​às lojas rivais da Play Store. Foi isso mesmo que afirmou o criador do F-Droid, uma das lojas de aplicações para Android mais populares. Esta loja não foi criada, nem pretende ser, uma alternativa à Google Play Store.

Na verdade, o F-Droid concentra-se em alojar aplicações gratuitas e de código aberto com código visível para qualquer pessoa avaliar. O problema é que a abordagem da empresa para verificar estas aplicações será algo que a Google não permitirá após a mudança na estratégia de instalação do Android. Isto levaria, se nada for feito, ao encerramento de aplicações como o F-Droid.

Segundo o fundador da loja alternativa, se o que a Google anunciou for implementado haverá problemas. Garantem que vai trazer “o fim ao projeto F-Droid e a outras fontes de distribuição de aplicações gratuitas/de código aberto como as conhecemos hoje”. Além disso, “o mundo ficaria privado da segurança de um catálogo de milhares de aplicações fiáveis ​​e verificadas”.

Google pode encontrar problemas sérios na Europa

Esta iniciativa da Google foi concebida, logicamente, sob a lógica dos EUA. E isto é relevante porque, nos últimos anos, temos visto como a União Europeia criticou a Apple por uma iniciativa semelhante. Na verdade, esta região é a única no mundo onde a Apple é obrigada a permitir a existência de lojas de aplicações alternativas à App Store, algo que nem os Estados Unidos têm.

Portanto, mesmo que a iniciativa planeada pela Google fosse concretizada, é possível que não fosse implementada nos países europeus. Seria absurdo permitir que a Google fizesse algo que a Apple está proibida de fazer. A justificação da Google para esta iniciativa é a segurança, o que soa estranho, dado que a própria loja de aplicações da empresa tem sido a plataforma de distribuição apps maliciosas.

É certo que limitar a instalação de APKs reduziria as probabilidades de utilizadores inexperientes descarregarem aplicações de fontes desconhecidas, com o risco que isso acarreta, mas a opção proposta pela Google é demasiado radical.