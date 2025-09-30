OpenAI traz ao ChatGPT mais segurança para adolescentes e pais agradecem

Depois de muitas confusões, a OpenAI está finalmente a adicionar algo que os pais vinham a pedir. Falamos dos controlos parentais no ChatGPT, agora disponíveis na web e em dispositivos móveis. Estes vão permitir gerir e controlar a interação com a IA, mantendo-a segura.

ChatGPT tem mais segurança para adolescentes

A empresa lançou os controlos parentais, juntamente com uma nova página de recursos para pais, para ajudar as famílias a gerir a utilização do ChatGPT em casa. A partir de agora, os pais podem ligar as suas contas à conta dos seus filhos adolescentes e ajustar as definições para uma experiência mais segura e adequada à sua idade.

Tudo isto faz parte do esforço maior da OpenAI para tornar o ChatGPT útil para todos, ao mesmo tempo que aborda a segurança para os utilizadores mais jovens. A empresa já tinha afirmado que desenvolve um sistema de previsão de idade que detetará automaticamente se alguém tem menos de 18 anos e aplicará as proteções adequadas.

Pais agradecem a novidade da OpenAI

Por enquanto, o controlo parental coloca este poder diretamente nas mãos dos pais. A OpenAI afirma ter trabalhado com especialistas, grupos de defesa como a Common Sense Media e legisladores, incluindo os Procuradores-Gerais da Califórnia e do Delaware, para moldar estes recursos.

Este novo sistema via funcionar de forma simples. Um pai ou um responsável envia um convite ao filho adolescente, que pode aceitar e vincular as contas. A partir daí, o pai ou o responsável obtém um painel de controlo simples na sua própria conta para gerir a experiência do adolescente no ChatGPT. Se o adolescente decidir desvincular, os pais serão notificados.

Novos limites para usar a IA sem perigos

Uma vez vinculados, os adolescentes ganham automaticamente proteções extra, como menos conteúdo gráfico, restrição de roleplay, menos ideais de beleza extremos e limites para desafios virais – tudo isto para manter a experiência mais segura e adequada à idade.

Os pais também contam com controlos mais detalhados, incluindo a capacidade de:

Definir horários de silêncio, bloqueando a utilização do ChatGPT em determinados momentos

Desativar o modo de voz

Desativar a memória para que o ChatGPT não retenha conversas anteriores

Desativar a geração de imagem em bloco

Desativar o treino do modelo

Além disso, a OpenAI afirma que o ChatGPT conta agora com proteções para sinalizar possíveis sinais de automutilação. Se os seus sistemas detetarem alguma atividade preocupante, uma equipa treinada analisa o caso. Em situações graves, os pais podem ser alertados por e-mail, mensagem de texto ou notificação push.

Estas atualizações são um passo significativo para tornar a IA mais segura, especialmente para os adolescentes que estão a crescer com estas ferramentas no dia a dia. O lançamento ocorre também após um processo judicial interposto pelos pais de um adolescente que se suicidou depois de alegadamente ter sido orientado pelo chatbot de IA sobre métodos de automutilação.