A Google quer o Gemini em todos os seus produtos e as suas propostas. A gigante das pesquisas já o começou a fazer em muitas áreas, mas há uma que tem novidades. O Android Auto será um dos palcos desta IA e isso é cada vez mais visível. A provar isso, o Android Auto começa a eliminar o Google Assistant para dar as boas-vindas ao Gemini.

Android Auto apaga Google Assistant

Já sabemos há algum tempo que o Gemini acabará por chegar ao Android Auto e tornar-se-á o nosso assistente padrão e oficial para este sistema. Não é um processo imediato, e gradualmente a Google está a mudar certas coisas de que os utilizadores devem estar muito cientes.

Foi em maio que tudo começou a mudar, segundo o que estava já definido e que para a maioria era uma mudança lógica e até esperada. A Google apresentou o Gemini para Android Auto e carros com o Google Built-in, assinalando o fim do Assistente em mais uma plataforma.

Tudo parece agora estar a preparar-se para mostrar ao mundo a mudança e como esta será benéfica para os utilizadores deste sistema dedicado aos carros. A última atualização do Android Auto confirma tudo o que é esperado para muito breve. Os programadores da Google começaram a remover todas as referências ao antigo assistente virtual em favor do Gemini.

Tudo para dar as boas-vindas ao Gemini

De facto, nesta nova versão do Android Auto, as referências diretas ao Google Assistant foram substituídas por termos genéricos, como “assistente digital”. Por exemplo, a opção de definições do Android Auto que antes dizia "defina o tempo, as direções para casa e para o trabalho e muito mais com o Google Assistant" agora diz simplesmente "use a sua voz para fazer mais enquanto conduz".

Embora o Google Assistant ainda esteja acessível nas definições, parece que é apenas uma questão de tempo até que o Gemini apareça. Por outras palavras, o Gemini acabará por ser o futuro assistente no Android Auto para absolutamente todos os utilizadores. Já estamos a ver isso com estas pequenas mudanças na interface.

Espera-se que a Google faça esta mudança de forma gradual e com melhorias constantes. A gigante das pesquisas já o fez no passado e mostrou como este no assistente, baseado em IA, irá mudar a forma como usamos os seus serviços e as suas funcionalidades. Infelizmente ainda não existe uma data definida p+ara essa chegada e para a sua massificação.